萤石网络亮相北京国际设计周 倡导安全生活新理念

杭州2016年9月26日电 /美通社/ -- 9月25日晚，由文化部与北京市政府共同主办的“北京国际设计周”在北京中华世纪坛广场正式开幕。作为国家级大型年度文化活动项目和国际A类创意设计活动，萤石网络受邀参加此次盛典，并携多款全新产品入驻本次活动设计市场，向消费者展示萤石全新硬件产品及萤石云在社会、家庭、教育、智慧城市等各面的广泛应用。



萤石全新云台摄像机C6H博青睐



萤石网络亮相2016北京国际设计周



萤石网络产品经理陈冠兰受邀参加论坛并作主题演讲

北京国际设计周自2009年首届;创办起，至2015年共举办了六届。9月26日至10月7日期间，2016北京国际设计周的核心亮点板块 -- 设计市场将以最前端的科技成果和最新颖的设计理念，围绕智慧城市下的百姓生活展开。萤石作为设计市场重点展示企业之一，展出了萤石云家居、萤石云商铺、萤石运动等系列的诸多产品，用人性化的产品设计理念、领先的硬件实力、强大的云平台支持，给消费者带来耳目一新的看家看店新体验，也与本次设计市场“智慧城市 安全生活 创新未来”的主题不谋而合。

智能安防产品博青睐

能联网，会转动，智能追踪功能……萤石此次展出了旗下全新云台摄像机C6H，采用全景云台，双马达设计，水平、垂直双方向转动，水平360度全视野，并能够自动捕捉到移动物体运动轨迹，实时推送报警录像到用户手机。此外，还有萤石看店利器C3C、互联网智能婴儿看护摄像机C2mini S、萤石运动相机S5 PLUS、萤石A1C探测器套装等诸多产品，都博得了一众消费者的青睐。

萤石云+应用范围广

此次设计市场板块特设以“绿色健康·智慧生活”为主题的主论坛，汇集多名国内外专家学者，从家庭安防、智能家居、健康养老等领域，全方位探索百姓智慧生活新模式。萤石网络产品经理陈冠兰受邀出席此次论坛，并作“基于视频产品和云平台的智慧安防”主题演讲。

“萤石提供的产品包括智能摄像头、智能传感器、智能路由器、智能存储和网关设备等。对于家庭用户来说，萤石的产品和服务，提供了智能家居安防的一站式解决方案，解决了用户最基本的安全需求，并基于可视化的关爱、沟通和分享。这也是智能家居中最基础最核心的部分。”陈冠兰向现场出席论坛的各方嘉宾介绍了萤石的业务体系与产品特点，并详细说明了萤石云在各个领域的广泛应用。

作为全球化的物联传感云服务平台，萤石云通过提供对音视频数据的采集、传输、存储、深度分析能力，链接、汇聚海量智能终端，服务多种行业客户及终端消费者。从投入使用至今，在网用户和智能终端均已达到千万级别，遍及全球各大洲。同时在音视频处理，智能识别，嵌入式技术等领域拥有自主可控核心技术和多项发明专利。