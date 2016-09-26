2016第二届区块链全球峰会盛大落幕

上海2016年9月26日电 /美通社/ --

为期3天的2016第二届区块链全球峰会于2016年9月24日在万众瞩目中落下帷幕，无论从参与机构、演讲嘉宾、议题到与会代表皆缔造了多项之最，规模盛况空前，从实质上推动了全球区块链技术的发展和落地应用。

现在一起回顾一下这场精彩纷呈的盛会上，都有哪些余音绕梁的精彩内容：

前中国银行行长李礼辉：新金融：技术规则和法律规则

在开幕致辞上，李行长表示：区块链金融的主要特征是“分布式”和“自规则”，对于区块链技术在金融上的规模化应用，各国尚未做好准备。

李礼辉指出：“区块链核心基础技术要取得突破，实现规模化应用，可能需要1-3年的时间。”

最后，从监管角度，李礼辉指出，对于区块链技术在金融上的规模化应用，各国尚未做好准备。区块链金融监管应同时制定法律规则和技术规则，当前正是监管介入的合适时机。

银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）副总经理李瑞勇同样表示，目前，区块链技术对金融市场基础设施更多的是革新，创意市场机构、其他各类基础设施都与金融基础设施相互连接，区块链技术的应用在全球基础设施领域难以单兵突进，做到完全去中心化。

万向区块链实验室发起人肖峰：万向集团7年2000亿人民币打造创新聚能城

中国万向集团副董事长兼执行董事，万向区块链实验室发起人：肖风博士在峰会日第一天宣布：由万向集团投资2000亿元人民币，联合IBM，微软，ConsenSys，以太坊，HyperLedger，以及众多区块链创新企业和机构，全方位大规模应用区块链技术，共同开发杭州萧山万向创新聚能城，以创新的模式和机制，邀请全球致力区块链分布式技术和业务创新的资本、企业和个人创业者，共同用区块链技术驱动、建设和运营这片10平方公里，可容纳7万人的未来之城。

此外，万向区块链实验室在随后的媒体发布会上宣告了其新增的新链加速器、孵化器、区块链咨询业务、万云区块链服务平台（Wancloud BaaS）等将与万向区块链实验室和分布式资本一起，共同促进区块链技术在中国各行业的应用和发展。从资金、资源和技术等方面助力扶持区块链初创企业，以实现更多落地应用尝试，整合资源、转化商业价值、实施落地、优质初创项目孵化、加速成长、打造成熟团队。

而本次万向控股联合分布式资本共同投资1.5亿人民币的矩真金融，也正是一家区块链初创企业。钜真金融创始人孙立林表示，公司旨在清算和银行底层IT架构领域提供解决方案和服务，重点发力区块链技术并非是赶时髦，而是公司技术的必然选择。因曾供职于中国银联致力于清算基础设施建和运营，孙立林在支付清算领域的积累成为了钜真金融的技术基础。



图为2016第二届区块链全球峰会现场

与此同时，包括IBM、Microsoft、Chinaledger、HyperLedger、ConsenSys、Factom、Bloq等皆做了精彩的主旨分享。与会代表纷纷表示收获颇丰，期待明年再见。

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