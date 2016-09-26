继“行业云”之后 浪潮提出的“政务云”概念再次入选百度百科

北京2016年9月26日电 /美通社/ -- 近日，由浪潮提出的“政务云”入选百度百科，这也是继“行业云”之后，浪潮在云服务领域提出的又一核心概念。这意味着“政务云”正式成为行业标准并得到官方认可，对于未来政务信息化发展有着极为深远的意义。

随着云计算、大数据技术水平的不断成熟，通过购买云服务，整合IT资源和数据，降低政府信息化建设成本，实现部门之间信息共享和业务协同，已经成为政府提升信息化管理水平，提高治理能力和服务水平的有力手段。第十二届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告中着重强调，促进云计算、大数据、物联网广泛应用，大力推行“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。

基于时代背景和发展需求，浪潮正式提出“政务云”概念，定义政务云是运用云计算技术，统筹利用已有的机房、计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、按需、弹性服务等特征，为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台。

相比此前浪潮提出的“行业云”概念，“政务云”强调是面向政府行业，由政府主导，企业建设运营的综合服务平台，一方面可以避免重复建设，节约建设资金，另一方面通过统一标准有效促进政府各部门之间的互连互通、业务协同，避免产生“信息孤岛”，同时有利于推动政府大数据开发与利用，是大众创业、万众创新的基础支撑。

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事实上，早在2015浪潮云战略发布会上浪潮便提出了“政务云”一词，提出将基于一直以来深耕政务领域的独特优势，依托安全的云、行业的云、服务的云这三大核心能力专注于政务云市场，并提出了联合合作伙伴为200个区域政府、40个行业部委、200个大型企业提供可信赖、可定制、可持续云服务的发展目标。截止目前，浪潮已建成北京、济南、重庆、上海等4个核心云数据中心和27个地市云数据中心，与全国89个省、市签署战略合作协议，为重庆、山东、昆明、呼和浩特等26个省市级政府和国家质检总局、食药监总局、海关总署等部位提供云服务，实现政务云市场占有率第一。

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