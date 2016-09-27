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新报告呼吁提供新型高血压治疗方案

2016年09月27日 07:01 编辑： 经理人网编辑
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伦敦2016年9月27日电 /美通社/ -- 一份重大报告正在呼吁改善全球高血压治疗方案。柳叶刀高血压委员会 (Lancet Commission on Hypertension) 表示，如果“未解决领域”得到解决，可以帮助降低全球第一大死因高血压的患病率。

这些领域包括血压测量方式的改变和有关食盐安全摄入量的争论。

该委员会今天在韩国首尔举办的国际高血压学会 (International Society of Hypertension) 科学会议上推出，它表示，由于没有症状和筛查不够充分，高血压往往无法查出。尽管有关如何预防和治疗高血压的知识得到了广泛普及，但该疾病的全球成人患病率依然高达30%。

《柳叶刀》(The Lancet) 高级执行编辑 Stuart Spencer 表示：“高血压是导致心血管疾病的主要原因，但却往往没有得到治疗。该报告确定了多个未解决问题，包括发展中国家的人们如何获取药物治疗和筛查，旨在从个人和公共健康角度推进新的高血压治疗方案。

国际高血压学会新任主席 Neil Poulter 教授称：“我们很高兴该委员会选择在我们的科学会议上发表这份重要报告。高血压是一种非常普遍的疾病，我们让全球更多健康专业人士和个人意识到这点很重要。”

“主要风险因素都是越来越普遍的社会现象，包括缺少锻炼、饮酒过量、摄入过多食盐和高热量食物以及摄入过少的蔬菜水果。随着年龄的增长，这些因素都会增加高血压的患病率。我们需要确保人们知道他们患有高血压。答案在于增进人们对高血压的了解和实现更加有效的筛查方式。”

该委员会对流行病和试验根据进行了研究，着重强调哪些领域有强大的支持以及哪些领域需要更多的研究。该委员会称，如果不采取一致行动，低收入和一些中收入国家的高血压患者数量预计将进一步增加。它呼吁在可靠的研究发现和弥补知识缺口的新研究的基础上提供更加成熟的个性化治疗方案。此外，该委员会还提出了希望全球各地政府采取的十项优先行动，以减少高血压的全球患病率。

查看完整的报告，请访问：http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31134-5/fulltext

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