“VR Partner”四大亮点 创新互助为核心

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 由中国互联网协会网络营销委员会、天极网主办，主题为“VR Partner”的VR生态创新与互助论坛于2016年9月23日在北京国际会议中心召开。本次大会不仅汇聚了众多来自国内外VR相关的企业、大咖，同时还有关注VR产品、产业的用户、极客，借助VR Market这一开放的展览形式，轻松自由的进行交流、合作。在论坛期间，还宣布成立由幻视网络与天极网发起的虚拟现实开发者联盟，帮助更多VR从业者实现合作共赢。

以“创新”为重要内容的“VR Partner”VR生态创新与互助论坛自身就融入了很多创新元素，相比传统论坛、展会亮点颇多。

亮点一：大咖云集，有分量！

VR从2014年开始逐渐成为科技圈的宠儿，如今不仅涌现了大批创业团队，同时很多传统企业也在纷纷转型。而且无论是政府的各项发展规划，还是用户逐渐升级的需求，都对VR提出了更高的要求，也给予了厚望。本次大会中也汇聚了来自政府、VR硬件、VR内容、创业孵化器、线下渠道以及PC设备等多个领域的领导及企业高层。

中国互联网协会常务副理事长黄澄清、中国互联网协会常务副理事长高新民、HTC Vive技术副总裁鲍永哲、乐客VR CEO何文艺、幻维世界CEO刘蕊、OVRO（韩国）CEO Jung young-sun、 雷神科技CEO路凯林、壹柒伍网络科技CEO黄健、北京蚁视科技有限公司CEO覃政、IDEALENS联席CEO刘天成、大唐电信移动互联网事业部副总经理屈晓春、VR热播CEO张庆浩、易瞳科技CEO梁剑泓等重磅嘉宾出席此次论坛，可谓是大咖云集，有分量、有内容。



VR生态创新与互助论坛 行业大咖云集（部分嘉宾）

亮点二：虚拟现实开发者联盟成立，有方向！

步入VR元年后，无论是芯片、头显等硬件厂商，还是内容、平台提供商都在为VR这把火添油助力，使得VR进一步受到投资人、用户的关住，为VR的持续发展提供了保障。但是在VR快速发展的背后同样有很多问题值得我们关住，如VR头显体验舒适度不够、内容资源匮乏、商业盈利模式不完善等等。除此之外，尽管VR产业十分“年轻”，但行业内竞争已经很激烈，对于内容资源的“霸占”也相当明显，这对于用户体验带来了一定程度的负面影响。但值得庆幸的是，越来越多的硬件、内容企业开始走上了“开放、合作、互助”之路，共同构建一个优质、完善的VR生态。

“VR Partner”VR生态创新与互助论坛召开的一大目的就是要促进行业内不同领域的企业相互交流，甚至达成合作，“打通”芯片、设备、内容、平台、渠道之间的壁垒。在论坛期间还将宣布成立由幻视网络与天极网发起的虚拟现实开发者联盟（简称VR-DA），将调动全平台和产业链资源，从应用推广、开发支持、应用变现、品牌宣传等方面为联盟成员提供行业间信息交流、资源对接，助力联盟成员提升在虚拟现实领域的合作创新和竞争能力，为虚拟现实体验者打造卓越的用户体验，实现共赢。在VR仍需要“摸着石头过河”的阶段，虚拟现实开发者联盟将为成员伙伴提供一个切实可行的发展方向！

亮点三：嘉宾分享，有干货！

论坛期间HTC Vive技术副总裁鲍永哲、幻视网络合伙人田子杨、幻维世界CEO刘蕊、VR热播CEO张庆浩、易瞳CEO梁剑泓、壹柒伍网络科技CEO黄健等进行了精彩演讲，分享包括VR视频最新交互技术、手机VR与VR一体机的“较量”、VR游戏眩晕解决方案以及VR电竞在内等多项内容。此外，由多位嘉宾参与的圆桌讨论，将对当下VR行业内最受关注的话题发表各自的见解。对于VR从业者来说，特别是很多创业团队，究竟从VR产业中的哪一个环节“入手”，如何寻求与上下游企业的合作，解决当前自身遇到的瓶颈等等都是挥之不去的难题，那么不妨参与这场干货满满的论坛来寻找“答案”。

亮点四：开放的VR Market，有新意！

相比于很多展会、论坛，VR生态创新与互助论坛更为重视开放交流。除了主题演讲、圆桌论坛外，在VR Market展区以开放的展位，消除了业内人士、专业观众间沟通的“隔阂”。在VR Market展区中，有等待洽谈的潜在合作伙伴、寻找“千里马”的投资人以及众多热爱VR、关注VR的用户、极客，每一个展位都是参展商展现自我的最佳舞台。



VR Market

“VR Partner”VR生态创新与互助论坛是一场轻松表达、自由沟通、促成合作互助的业内交流盛会。

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