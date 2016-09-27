Tableau推出API，助力开发人员打造全新数据分析体验

合作伙伴可以为 Tableau 带来 NLG 的优势；开发人员则可实现新的自定义集成

西雅图2016年9月27日电 /美通社/ -- Tableau Software（纽交所代码：DATA）今日宣布推出新的 API，帮助开发人员为其客户打造全新体验，进一步拓展 Tableau 的潜力。开发人员还可以访问 Tableau 的开发人员门户，与其他开发人员共同在这一在线社区中分享心得、提供支持和交流互动。

Tableau 首席产品官 Francois Ajenstat 透露：“Tableau 正在逐渐开放自己的平台，以便为我们的客户提供更多的选择余地和灵活性。此举旨在助力开发人员打造全新体验，让用户能够更加轻松地查看和理解自己的数据。同时，还可让 Tableau 的部署过程实现自动化并进一步简化。对于开发人员而言，他们也有机会将嵌入式分析集成到业务的方方面面。”

与您的业务系统相集成

借助 Tableau 的 API，开发人员可以灵活地连接任何数据源并将 Tableau 集成到任何应用程序中，实现轻松便捷的嵌入式分析。Tableau 社区已经使用这些 API 开发新的 Web 数据连接器，将 Tableau 可视化嵌入到网站中，擦除数据和创建 Tableau 数据提取，此外还开发了一款跟踪工具来跟踪与可视化的交互情况。与 Tableau 的自定义集成可以帮助企业充分利用存储在任意位置的数据、实时与客户分享真知灼见，并以最适合员工和社区的方式与 Tableau 交互。这方面的例子不胜枚举，上面仅举几例加以说明。

The Information Lab 首席技术官 Craig Bloodworth 表示：“我们致力于帮助每个人充分利用自己在任意位置存储的数据。借助 Tableau 的 Web 数据连接器，我们可以轻松地开发出一些连接器来对接 Web 上的浩瀚数据，帮助所有 Tableau 用户发现全新的洞见并快速做出决策。”

拓展 Tableau 的潜力

Tableau 合作伙伴已经开始利用新的 Tableau API，为 Tableau 带来自然语言生成 (NLG) 技术的强大优势。Automated Insights、Narrative Science 和 Yseop 都已利用 Tableau JavaScript API 增强功能，帮助 Tableau 客户以新的方式来讲述精彩的数据故事。

高德纳的《商业智能和分析平台魔力象限》* 报告指出：“标准报告的演进方向是以视觉形式描绘内容的同时，再以描述性文本讲述故事进行补充说明，而以自然语言生成洞见正是这种演进过程中的下一阶段。”

Narrative Science 首席执行官 Stuart Frankel 表示：“通过我们的 Narratives for Tableau 这款扩展插件，Tableau Server、Tableau Public 和 Tableau Online 客户可以生成与其数据可视化有关的智能旁白，这类旁白可以轻松嵌入和分享。有了高级 NLG，可以更加轻松、有效地传达和分享以数据为依据的洞见，市场的反响也足以说明这一点。Narratives for Tableau 才发布区区几周而已，但需求已经超出了我们的预期。”

实现 Tableau 部署过程自动化并进一步简化

Tableau 的新 API 有助于简化部署并实现业务流程自动化：

利用 REST API 自动完成管理任务 Tableau REST API 已经进行了扩展，现在具有更多元数据信息选项，提供用户结果筛选功能，并能够返回到您所用的 Tableau Server 版本。

利用数据集成和数据准备流程 使用 Web 数据连接器，可以从 Tableau 中刷新外部数据准备作业，同时仍留在分析流程中。

在 Tableau 中创建一个模板工作簿，然后在多个服务器和/或数据库中轻松加以部署 利用新的文档 API 确保您的数据源连接始终保持最新状态

利用第三方增值解决方案扩展 Tableau 核心功能

Alation 首席执行官 Satyen Sangani 称：“Alation 可以帮助组织利用 Tableau Server 来充分发挥自助式分析的优势，同时还降低了用户遵从数据管控政策的门槛。我们对 Tableau 推出的新 API 倍感兴奋，因为借助这些 API，我们将能够在 Tableau 用户的数据可视化中直接向他们显示更多与数据管控相关的信息，从而进一步提升我们共同客户的体验。”

在 Tableau 开发人员社区中分享心得

Tableau 10 的新 API 在开发过程中汇集了来自 Tableau 社区的宝贵意见，用户在该社区的开发人员门户中建言献策。该门户供开发人员用来访问 API 和 SDK、获取示例、分享最佳做法、从社区中获得支持以及与其他开发人员交流互动。

这些 API 现在作为 Tableau 10 的一部分提供，Tableau 10于8月16日发布，是 Tableau 的最新版软件。

高德纳《商业智能和分析平台魔力象限》，作者：Josh Parenteau、Rita Sallam、Cindi Howson、Joao Tapadinhas、Kurt Schlegel、Thomas Oestreich，2016年2月4日