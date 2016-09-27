国粹品牌“焕活” 六神今年夏天全面打响年轻化营销战

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- “花露重，草烟低，人家帘幕垂”，花露水的独特味道已经刻入很多人的记忆里，而提及花露水就避不开六神品牌。今年5月到8月，围绕“六神在手，一夏无忧”的主题，六神品牌发起近年来该品牌最大规模的整合传播战役，强化消费者对六神品牌夏天属性的认知，更重要是深化品牌在年轻群体中的影响力。

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国粹品牌“焕活” 六神在2016年夏天全面打响年轻化营销战

1990年，第一瓶六神花露水上市，并迅速占领市场。20多年来，六神在花露水市场上的霸主地位牢不可破。但随着85后、90后，甚至95后年轻一代消费者崛起，六神品牌面临形象老化、增长趋缓的威胁，如何获得年轻群体的关注和喜爱，成为品牌延续活力的首要问题。在此背景下，六神品牌近年来在品牌年轻化的路上不断实践。

视频短片开启品牌年轻化战役第一步

品牌年轻化之战迫在眉睫，要想成功突围，关键在于洞察年轻群体的消费需求，在传统渠道以外，找到年轻人聚集的平台，用他们感兴趣的方式进行沟通，以此取得年轻消费者的好感。

在此思路下，2012年夏天，一支名为《花露水的前世今生》的动画短片在视频网站和微博广泛流传，风趣幽默地讲述花露水的历史，生动活泼的形式受到广大年轻消费者的喜爱，开启了六神品牌年轻化战役的第一步。

在此之后，视频短片成为六神品牌与年轻群体沟通的特殊方式。从“爱上夏天”到“裸夏”传播战役，六神品牌一直用不同风格的视频向年轻群体传递品牌和夏天的联系，将六神品牌深深融入年轻消费者的夏天。

2016年的夏天，六神品牌再度为年轻群体准备了四个视频。5月30日，上线视频《2016玩转花露水》。6月9日端午节，上线视频《中国智慧的正确打开方式》。6月21日，视频《2016抗蚊血泪史》上线。三支视频延续了以往动画片讲故事的形式，分别从花露水的多种用途，艾叶甘草除菌健肤系列，驱蚊花露水的角度，以轻松有趣的方式，吸引消费者的眼球。7月11日，六神清凉沐浴露系列创意短视频上线，在炎热的夏天，为消费者呈现一场清凉视觉盛宴。这些视频拉近了六神与年轻消费者的距离，使六神成为可以和年轻群体一起玩耍的品牌。

精准输出，全面打响年轻化营销战

在数字化营销的大环境下，意识到“抓住年轻消费者”重要性的六神品牌，近年来持续在打造年轻化品牌形象上大胆尝新。在今年的“六神在手，一夏无忧”传播战役中，把各种深受年轻群体喜爱的传播元素和渠道进行整合。



国粹品牌“焕活” 六神在2016年夏天全面打响年轻化营销战

六神品牌邀请吴磊、薛之谦、岳云鹏等当红明星，赋予其消费者身份，将六神品牌融入日常使用场景，并在个人微博上为品牌发声，引爆话题。薛之谦在6月30日发布长微博，用自己独有的段子手风格给六神劲凉酷爽沐浴露做了一次广告植入，收获7万次转发、14万条评论和91万个点赞。

在网红自媒体方面，六神品牌也考虑得很周到。微信方面，六神品牌邀请创意自媒体王左中右为随身装驱蚊花露水创作字创意图文《乾隆抛弃大明湖畔的夏雨荷其实另有隐情》，获得近60万次阅读。微博方面，由网络红人樱井纪子发出六神劲凉提神花露水的UGC内容，各路大V纷纷转发，网友神评论，六神劲凉花露水一夜成“网红”。



国粹品牌“焕活” 六神在2016年夏天全面打响年轻化营销战

六神品牌还与腾讯联手，对《跑男》、《派对之王》等受年轻人追捧的IP综艺节目进行广告投放，还在QQ天气等平台以多种形式曝光。与此同时，六神品牌出现在以年轻群体为主要受众的电视剧中，热播剧《致青春》和《神犬小七2》中都有其产品身影。



国粹品牌“焕活” 六神在2016年夏天全面打响年轻化营销战

传统知名品牌如何年轻化，如何更具活力，是今天传统企业打造品牌和推广产品中的现实问题。经过一夏营销战役，在各种围绕主题的强曝光下，六神品牌更加靠近年轻群体，进一步巩固了其在夏天个人护理细分市场上的地位。