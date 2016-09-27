PV TOP 50 2016中国光伏行业最具创新力企业50强评价活动正式启动

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 为推动光伏行业企业充分发挥积极性和创造性，加快高新科技成果转化为生产力的步伐，增强市场竞争力，推动我国光伏产业发展，由光伏产业网 (http://www.solarenpv.com/) 组织发起、中国智能光伏产业技术创新战略联盟 (CSPIA) 协办的的“2016 中国光伏行业最具创新力企业榜单发布暨颁奖典礼 (PV TOP 50)”正式拉开序幕。“PV TOP 50”光伏行业最具创新力企业评选（2016 中国光伏行业最具创新力企业50强榜单发布暨颁奖典礼）以“创新领跑光伏未来 ”为年度主题，用专业、权威的价值视野，倡导创新进取，寻找本年度的“最具创新”标杆企业，引领中国光伏行业创新与可持续发展。

本次活动将发布“2016中国光伏行业最具创新力企业50强”榜单，并评选出“2016中国光伏行业十大最具创新电站 EPC 企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新逆变器企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新组件企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新产品”、“2016中国光伏行业十大创新领军人物”、“2016中国光伏行业十大品牌影响力企业”和“2016中国光伏行业年度卓越服务商”等七大创新奖项。

“PV TOP 50”旨在表彰受光伏市场认可，具有突出创新力的行业产品和技术，表彰年度为中国光伏行业发展做出重大贡献的企业，通过“PV TOP 50”的平台提升参选产品、技术及企业在光伏市场的品牌影响力，真正推动中国光伏市场的创新与可持续发展。

“PV TOP 50中国光伏行业最具创新力企业榜单发布暨颁奖典礼”将于2016年11月25日在上海隆重举行，同期将举办2016中国太阳能光伏产业创新与发展高峰论坛。届时，将公布各个奖项的归属，同时组委会将广邀政府主管部门有关领导，光伏行业各大协会/学会、科研院所、设计单位的领导和专家，光伏投资开发商、EPC 单位、主流企业等代表人士参加，50余家行业媒体将对此次评选进行全面报道。

本届“PV TOP 50中国光伏行业最具创新力企业50强”评价活动已于9月1日开启报名通道，目前正接受广大光伏企业报名，各项评审工作也在紧张有序的筹备当中。整个评选报名的流程为：报名 -- 初审 -- 入围名单公示 -- 网络投票 -- 专家终审 -- 榜单发布（11月25日）六个环节，我们将不断公布最新评选进程，欢迎光伏行业广大优秀企业踊跃报名参加。

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