蔡司VR ONE Plus新一代虚拟现实头盔中国正式发售

虚拟世界,触手可及

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 2016年10月1日起,蔡司VR ONE Plus虚拟现实头盔将正式登陆中国市场,建议市场零售价人民币999元,首批限量发售。VR ONE Plus虚拟现实头盔是蔡司2014年推出的VR ONE虚拟现实头盔的升级版,在光学性能、适配性及应用领域三大方面都做出了改进与提升,更好地满足了不断发展的虚拟现实产业和新平台对互动虚拟现实的新需求。



蔡司VR ONE Plus虚拟现实头盔

至明至清,挑战光学能力极限

承载着蔡司百年来的光学积淀,蔡司VR ONE Plus在光学方面的表现自有其傲人之处。先进的蔡司 “All in One” VR光学设计可以同时做到大视场锐利成像、超大目镜,并支持使用者佩戴近视眼镜。

非球面镜片设计可令使用者拥有100度超宽视野范围(FOV),从中央到边缘都能享受到锐利图像。而凭借蔡司在高端眼科医疗设备研发生产的经验和眼科大数据的积累,配备超大目镜的VR ONE Plus无需专业医生测量调整瞳距和屈光度,就能实现即戴即清晰。即使你是眼镜一族,也完全不用担心使用上有任何的不便或不适。 VR ONE Plus还使用了蔡司精密光学镜片,保证画面质量与清晰度,令目力所及之处皆栩栩如生之景。

超强适配,轻松玩转虚拟现实

延承上一代产品的眼部人体工程学设计、舒适材质和高精度蔡司光学镜片,蔡司VR ONE Plus还在众多关键设计上进行了改进,以提高产品功能与佩戴体验。全新的VR ONE Plus可以支持任何4.7-5.5英寸显示屏的智能手机,同时VR ONE Plus还使用了与蔡司高端滑雪眼镜相同的材质和设计,包括触感舒适的可拆卸海绵、满足多种使用场景的可拆卸头带,以及镜片防雾设计。将手机放在头盔托盘上,点击打开虚拟现实App,只需简单2步,VR ONE Plus即可带你领略虚拟世界的非凡魅力。

应有尽有,无限可能蓄势待发

蔡司始终走在光学科技的前沿,蔡司的VR技术早在十几年前就被应用在蔡司的工业测量领域,并在2014年将VR技术民用化,投入到全球市场。除了硬件技术的发展,蔡司还积极同国内内容平台及制作公司保持合作,提供光学方面的专业支持,促进国内娱乐及商用虚拟现实的大力发展。蔡司VR ONE Plus目前支持超过1000个虚拟现实App,无论是3D影院体验、360度演唱会视频或虚拟现实游戏,还是以第一视角(FPV)感受超爽的直升机兜风,VR ONE Plus都能提供令人惊叹的沉浸式体验!

此外,早在今年6月,蔡司就已经宣布支持上海医微讯的医疗虚拟现实解决方案。在今年,蔡司还分别进行了全球及中国的第一次VR手术直播。



蔡司VR ONE Plus虚拟现实头盔

国庆期间,消费者可前往百家商场和部分线上门店,抢先体验、购买或预订蔡司VR ONE Plus。同时,“蔡司VRONE”官方微信公众号也已同步上线,扫描二维码关注即可了解蔡司VR ONE Plus的具体信息以及销售门店信息。