萨米特再度亮相意大利博洛尼亚展 诠释数码新石代

佛山2016年9月27日电 /美通社/ -- G20杭州峰会上，光彩夺目的中国陶瓷给世界留下了深刻印象。9月26日，享誉全球的意大利博洛尼亚国际陶瓷卫浴展（以下称“博洛尼亚展”）拉开帷幕，中国陶瓷再一次吸引了全球专业人士的目光。

博洛尼亚展创建于1983 年，每年一届，是意大利规模最大、最专业的陶瓷卫浴类产品展览，被誉为欧洲卫浴瓷砖行业的“风向标”。每届展会，精良的展品吸引着数以万计的专业贸易观众及参展商。

2015年，新明珠陶瓷集团旗下品牌萨米特首次受邀参加博洛尼亚展。今年，萨米特再次受邀参加博洛尼亚展，展出采用最新创意和工艺的木纹砖、水泥砖等系列产品，从中也体现出中国品牌的技术和设计实力。



萨米特品牌亮相2016意大利博洛尼亚展

科技与人文比翼齐飞

博洛尼亚展不仅展示陶瓷产品丰富的表现方式和革新手段，也引领了世界陶瓷行业的新趋势。新明珠集团常务副总裁叶永楷介绍：“2015年萨米特首次亮博洛尼亚展，与世界优秀陶瓷品牌同台展示，受到了国内外合作商、同行的普遍关注，增强了我们国际化战略的信心。今年，萨米特品牌再次参加博洛尼亚展，从展示面积的扩大、展示主题的挖掘、产品潮流趋势的把握、产品工艺技术的突破，我们做了大量的准备工作。”



新明珠集团常务副总裁叶永楷与海外嘉宾

萨米特今年参展博洛尼亚的主题是“数码新石代”。“数码新石代”意味着即取材或创作灵感来源于自然界，借助数码高科技的方法与手段对自然素材进行升级、改造与创作，发挥人类无限的想象力，创造无限的可能性，提升人类生存的空间质量。

开展当天，来自全球各地的参观者看到的是“水、土、气、火”四元素与现代科技结合。在这里，讲究科学理性的科技与讲究美学感性的人文得到了“比翼齐飞”的平衡。

过去几十年，中国陶瓷行业经历了不同的发展阶段，从上世纪80年代末开始的十年，能快速生产出产品就能占有市场；到上世纪90年代开始的十年，考验陶瓷企业的是产品品质和配套能力，以新明珠为代表的国内品牌迅速崛起。随着“中国制造2025”，“工业4.0”等发展纲领和概念的提出，近年来中国制造企业开始向精细化和智能化发展阶段迈进。伴随着科学技术的发展迭代，很多工作都可以被机器人替代，唯独在陶瓷行业领域，工匠身上所拥有的精益求精、专心敬业的精神品格无法取代。作为知名的高端瓷砖品牌之一，萨米特坚持精益求精、注重细节、追求完美和极致、反复打磨产品设计、质感、优化服务，坚守对于现代工艺精神的不懈坚持、传承和发扬。

中国元素与世界潮流融合

博洛尼亚展与其它同行业展览最大的区别是，从展示空间到展品都强调创意和设计感，而博洛尼亚展也以能代表行业设计趋势而著称。中国业者最初参加博洛尼亚展，更多是以为学习考察为目的。现在，中国品牌在博洛尼亚展上不但展示品质和工艺，也带来了东方的设计灵感。



新明珠集团董事长叶德林与中国建筑卫生陶瓷协会会长叶向阳等嘉宾

中国品牌要打入国际市场，找到切入口是关键。去年博洛尼亚展上，有外国展商的展位出现了中国元素，今年萨米特的思路是让中国元素融入现代世界陶瓷潮流。土、水、气、火四元素同时存在于古希腊学说和中国传统文化中，萨米特以土、水、气、火四大元素贯穿参展的四大系列展品中，体现了中西文化的融合。“我相信，中国的也是世界的。”叶永楷如是说。

中国陶瓷企业要做大做强必须走向国际市场，2015年，萨米特第一次登上博洛尼亚展这个全球性的行业舞台时，展示出自信的品牌形象；2016年，萨米特对融入全球市场更加主动。四元素是萨米特输出设计理念的一个新切入点，也呼应了其“回归自然，超越生活”的理念。

近日，萨米特再次登陆美国纽约时代广场，在“世界的十字路口”发出预告，面向全球市场揭晓以“回归自然，超越生活”为宗旨的国际化战略。在博洛尼亚展会期间，萨米特将举办主题为“中意陶醉 迈向巅峰”的新明珠企业集团萨米特品牌国际化战略启动会，详解其国际化战略背景和思路。