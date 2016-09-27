萨米特再度亮相意大利博洛尼亚展 诠释数码新石代

佛山2016年9月27日电 /美通社/ -- G20杭州峰会上，光彩夺目的中国陶瓷给世界留下了深刻印象。9月26日，享誉全球的意大利博洛尼亚国际陶瓷卫浴展（以下称“博洛尼亚展”）拉开帷幕，中国陶瓷再一次吸引了全球专业人士的目光。
博洛尼亚展创建于1983 年，每年一届，是意大利规模最大、最专业的陶瓷卫浴类产品展览，被誉为欧洲卫浴瓷砖行业的“风向标”。每届展会，精良的展品吸引着数以万计的专业贸易观众及参展商。
2015年，新明珠陶瓷集团旗下品牌萨米特首次受邀参加博洛尼亚展。今年，萨米特再次受邀参加博洛尼亚展，展出采用最新创意和工艺的木纹砖、水泥砖等系列产品，从中也体现出中国品牌的技术和设计实力。
科技与人文比翼齐飞
博洛尼亚展不仅展示陶瓷产品丰富的表现方式和革新手段，也引领了世界陶瓷行业的新趋势。新明珠集团常务副总裁叶永楷介绍：“2015年萨米特首次亮博洛尼亚展，与世界优秀陶瓷品牌同台展示，受到了国内外合作商、同行的普遍关注，增强了我们国际化战略的信心。今年，萨米特品牌再次参加博洛尼亚展，从展示面积的扩大、展示主题的挖掘、产品潮流趋势的把握、产品工艺技术的突破，我们做了大量的准备工作。”
萨米特今年参展博洛尼亚的主题是“数码新石代”。“数码新石代”意味着即取材或创作灵感来源于自然界，借助数码高科技的方法与手段对自然素材进行升级、改造与创作，发挥人类无限的想象力，创造无限的可能性，提升人类生存的空间质量。
开展当天，来自全球各地的参观者看到的是“水、土、气、火”四元素与现代科技结合。在这里，讲究科学理性的科技与讲究美学感性的人文得到了“比翼齐飞”的平衡。
过去几十年，中国陶瓷行业经历了不同的发展阶段，从上世纪80年代末开始的十年，能快速生产出产品就能占有市场；到上世纪90年代开始的十年，考验陶瓷企业的是产品品质和配套能力，以新明珠为代表的国内品牌迅速崛起。随着“中国制造2025”，“工业4.0”等发展纲领和概念的提出，近年来中国制造企业开始向精细化和智能化发展阶段迈进。伴随着科学技术的发展迭代，很多工作都可以被机器人替代，唯独在陶瓷行业领域，工匠身上所拥有的精益求精、专心敬业的精神品格无法取代。作为知名的高端瓷砖品牌之一，萨米特坚持精益求精、注重细节、追求完美和极致、反复打磨产品设计、质感、优化服务，坚守对于现代工艺精神的不懈坚持、传承和发扬。
中国元素与世界潮流融合
博洛尼亚展与其它同行业展览最大的区别是，从展示空间到展品都强调创意和设计感，而博洛尼亚展也以能代表行业设计趋势而著称。中国业者最初参加博洛尼亚展，更多是以为学习考察为目的。现在，中国品牌在博洛尼亚展上不但展示品质和工艺，也带来了东方的设计灵感。
中国品牌要打入国际市场，找到切入口是关键。去年博洛尼亚展上，有外国展商的展位出现了中国元素，今年萨米特的思路是让中国元素融入现代世界陶瓷潮流。土、水、气、火四元素同时存在于古希腊学说和中国传统文化中，萨米特以土、水、气、火四大元素贯穿参展的四大系列展品中，体现了中西文化的融合。“我相信，中国的也是世界的。”叶永楷如是说。
中国陶瓷企业要做大做强必须走向国际市场，2015年，萨米特第一次登上博洛尼亚展这个全球性的行业舞台时，展示出自信的品牌形象；2016年，萨米特对融入全球市场更加主动。四元素是萨米特输出设计理念的一个新切入点，也呼应了其“回归自然，超越生活”的理念。
近日，萨米特再次登陆美国纽约时代广场，在“世界的十字路口”发出预告，面向全球市场揭晓以“回归自然，超越生活”为宗旨的国际化战略。在博洛尼亚展会期间，萨米特将举办主题为“中意陶醉 迈向巅峰”的新明珠企业集团萨米特品牌国际化战略启动会，详解其国际化战略背景和思路。