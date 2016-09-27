“2016中国轨道交通通信技术发展高峰论坛”圆满闭幕

广州2016年9月27日电 /美通社/ -- 近年来，通信技术突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的产业之一。随着城市轨道交通的发展，通信技术在轨道交通产业的应用日新月异，尤其是以LTE、WIFI、TETRA 等为代表的无线通信技术，各地采用何种技术众说纷纭，为更好地宣扬轨道交通通信系统政策标准、新产品、新技术和典型应用案例，8月24日-25日，在国家发改委综合运输研究所的指导下，由RT《轨道交通》杂志联合广州、上海、北京、深圳等多地地铁公司及相关机构共同举办的“2016中国轨道交通通信技术发展高峰论坛”在广州成功举行。来自35 家地铁业主单位、10 多家设计院以及20多家行业主流厂商共计350 余名参会代表共聚一堂，探讨轨道交通最新技术趋势和发展方向。



2016中国轨道交通通信技术发展高峰论坛现场

此次活动汇聚了来自广州、北京、上海、深圳、郑州、杭州、呼和浩特、长沙、常州、东莞、福州、石家庄、苏州、天津、长春、兰州、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、昆明、无锡、武汉、西安、厦门、徐州、常州等35个城市的地铁业主，30位业界权威专家出席并做主题演讲，广州地铁集团有限公司运营总部总经理蔡昌俊做开场致辞，并就广州地铁线网建设和规划做了简要介绍。



广州地铁集团有限公司运营总部总经理蔡昌俊发表演讲

此外，本次论坛还吸引了轨道交通通信领域众多主流厂商的参与，河北远东通信系统工程有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、武汉智慧地铁科技有限公司、鼎桥通信技术有限公司、锐捷网络股份有限公司、江苏亨鑫科技有限公司、中天射频电缆有限公司等企业代表现场“华山论剑”。论坛现场嘉宾云集，星光熠熠。

本次论坛持续2天时间，8月25日下午主办方还组织了所有参会人员参观广州地铁COCC线网指挥中心。



参会人员参观广州地铁COCC线网指挥中心

本次论坛活动也受到与会嘉宾的高度认可和评价。广州地铁集团有限公司运营事业总部总经理蔡昌俊表示：“通信技术、状态监测与检修技术有助于提高当前轨道交通系统的运营效率和可靠性，2016 轨道交通通信技术发展高峰论坛、2016 轨道交通设备状态监测与检修论坛的召开恰逢其时。我们对于此次活动非常重视，也积极参与了本次会议，感谢RT《轨道交通》杂志的策划和组织。”

河北远东通信系统工程有限公司总裁厉庆燮表示：“这是我们参与联合主办的第一届通信专业会议，未来，我们还将联合RT《轨道交通》杂志继续举办第二届、第三届通信论坛，持之以恒地为轨道交通通信专业人士搭建交流最新技术和发展方向的平台。”

北京信威通信技术股份有限公司轨道交通事业部总经理夏志成表示：“本次活动是轨道交通行业第一次大规模的通信专业会议，活动的成功举办将有利于推动轨道交通行业的进步和发展，对于促进轨道交通通信行业的良性、健康和可持续发展大有裨益，未来，我们将携手RT《轨道交通》杂志，并愿意联合各方持续构建健康、良好的轨道交通行业市场生态圈。”我们有理由相信，此次“2016中国轨道交通通信技术发展高峰论坛”的成功举办，必将为加强业内交流、促进轨道交通行业通信技术发展做出新的贡献。

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