约旦阿里亲王殿下就FIFA解散反种族主义工作组发表声明

伦敦2016年9月27日电 /美通社/ -- 约旦阿里亲王殿下、约旦足协主席今天就国际足联 (FIFA) 解散反种族主义工作组发表以下声明：

“今天，国际足联宣布解散反种族主义工作组，认为其已经完成了它的使命，这非常令人担忧。反对种族主义的斗争远未结束，而当前国际足联领导却认为工作组的建议都已经得到执行，这种想法令人感到羞愧。种族主义和种族歧视斗争的需求从未像今天这样显而易见。足球是世界上最受欢迎的运动，也是仅有的可行途径之一，能够帮助人们弥合彼此之间的差异，但是如果不能首先实际解决我们的足球协会、球员和球迷面临的实实在在、并且非常突出的种族差异和种族歧视问题，我们就无法将这项运动进行下去。这是打着任何责任旗帜的任何主管机构都不能轻视和否认的事情。”

“我一直认为，解决种族主义和种族歧视问题应该是国际足联的一项永久责任，这个特别委员会应该逐步发展成为一个永久性的组织，能够得到真正的支持和资源。虽然口号和奖励值得赞赏，但是这个委员会及其工作应该有能力更进一步深入到社会的最深处，并与各足协、政府机构、非政府组织及利益相关者携手共同应对各种形式的种族主义和种族歧视问题。”

“正如国际足联的很多计划一样，实际情况就是该工作组从未得到过真正的支持，因为他们的想法和角色更多的是维护国际足联的形象，而不是实际解决问题。事实上，当前的工作组委员会甚至从未谋过面！现在，国际足联认为是时候解散反种族主义工作组，这简直太荒唐了。还有很多工作要做，国际足联必须展现自己的领导力、肩负起改革责任，并且如果改革不能付诸实践，需要给出解释。”

“透明、信任、公信力和诚信应是贯穿国际足联方方面面的价值观，不妥善解决种族主义和种族歧视问题就是对这些价值观的绝对背叛。”

阿里亲王的声明在国际足联今天宣布解散其反种族主义和种族歧视工作组之后做出。该工作组成立于2013年。阿里亲王是约旦足协主席。

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