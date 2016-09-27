微鲸斩获长城奖 首创“场景营销”打破同质化营销壁垒

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 近日，微鲸电视凭借《微鲸电视直播巅峰挑战》，强势入围“2016中国广告长城奖广告主奖年度经典案例之营销传播案例”。坚持年轻化的品牌路线和挑战创新精神的微鲸，继以卓越的硬件设计和丰富的内容资源跻身行业前列后，中国“广告界奥斯卡”-- 长城奖也向其伸出橄榄枝。这意味着微鲸在新型营销领域也已跻身国内顶尖行列，是当之无愧的最具创意互联网电视品牌。

微鲸拿下广告界奥斯卡 创意营销 + 制作让殊荣实至名归

始办于1982年的中国长城奖，是中国规模最大、影响最广、专业性最强、最具权威的营销奖项。它由中国广告协会举办，不仅会总结年度内创意、制作方面的得与失，更重要的是指明广告营销创意、制作人的前进方向，被业界誉为“广告界的奥斯卡”，曾获此奖的有上海李奥贝纳广告、北京电通广告等业内大牛。

微鲸作为新生互联网电视品牌，此次能打败一众强劲对手，强势入围“2016中国广告长城奖广告主奖年度经典案例”，新型营销功力可见一斑，其选送案例《微鲸电视直播巅峰挑战》，是微鲸为了让用户更好地了解“看球神器”的出色清晰度和分辨率，体验显示细节，在618电商大战打响前际，配合欧洲杯热点，于天猫直播的一场 4K 颠球挑战。微鲸首开直播营销试水，以“网红 + 直播 + 电商”的新模式，在销售层面、产品体验方式、营销方案契合度、粉丝经济等多方面带来了颠覆性的实践，在短短的2小时内，就让直播达到了10万+ 的互动，率先实现“在场营销”和“立体化营销”融合，开启了“场景营销”的先河，大大增强营销活动的参与度与体验度。在其他互联网电视还仅仅靠 ppt 和概念在“套路”消费者的时候，微鲸作为首家直播营销品牌，立足创意战略制高点，开启新型营销模式，获此殊荣实至名归。

微鲸速度创造业内神话 挑战精神引领创新潮头

微鲸斩获中国长城奖出乎不少人的意料，但是结合其出道一年来所创造的“微鲸速度”来看也在情理之中。微鲸电视虽成立仅有一年，却飞速发展，在一年内成为互联网电视行业最璀璨的新星，成就了互联网电视领域的神话。

在产品端，微鲸发布6个尺寸段9款互联网电视，形成了包括电视、VR、音响等智能家居多产品线智能终端矩阵，并不断创新技术、革新硬件，追求打造极致的视听体验；在内容端，微鲸作为唯一一个整合多平台海量优质内容集中运营的互联网电视品牌，早已构建了最强综艺、少儿、影视、体育视频矩阵，是业界公认的“内容之王”。

微鲸电视，为新一代而生，其从诞生之初携带的年轻基因赋予了它追求突破、坚持挑战的品牌精神。微鲸始终围绕着年轻群体的消费需求和用户体验全面提升自己，并追求给年轻群体带来更震撼、更冲击的视听体验。这种不断创新的精神，在给微鲸带来广泛拥簇和优质口碑的同时，也带来了广告长城奖这样的顶级奖项和业界的大力认可。坚持正确方向、秉持前端理念的微鲸，正处在不断前进的良性循环中，屹立于互联网电视行业制高点，引导行业为消费者服务。