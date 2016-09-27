第八届中国高端家电红顶奖申报正式启动

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 一年一度的中国高端家电及消费电子荣誉盛典 -- 红顶奖，将于2017年1月举办。本届红顶奖的申报工作已于2016年9月1日正式启动，申报日期截止到10月30日，家电企业可以通过《中国高端家电红顶奖评选办法》和《中国高端家电红顶奖申报书》获悉详情并进行申报。



第八届中国高端家电红顶奖申报正式启动

红顶奖是专注于高端家电及消费电子领域的权威奖项，通过评选出年度内在技术先进性、节能环保、工业设计和品牌口碑等方面均有出色表现的高端家电与消费电子产品，来推动产业结构转型、引导消费有序升级。

红顶奖已连续走过了7个年头，一路见证了中国乃至全球家电与消费电子产业向高端化转型的历程，而经由红顶奖评选并最终获得红顶奖的高端家电与消费电子产品，已经成为消费者选择购买高端家电与消费电子产品的重要参考。

2016年以来，中国家电产业向高端化转型的步伐已经势不可挡。从国家信息中心对冰箱、空调、洗衣机的市场数据反馈的结果看，白电行业产品结构变化十分明显：其中对开门、多门、风冷、变频、智能等类型的冰箱表现出很强的渗透力;2016冷年空调企业依然延续了“升级产品结构、扩大中高端机型份额”的战略，企业重点推出的高端空调产品在功能、能效、设计等多方面都有很大的提升和亮点，尤其6000元以上的空调产品今年市场占比由2015冷年的10.46%提升到15.45%；洗衣机市场高端、智能化趋势也十分突出，大容量洗衣机增长明显；厨电行业也是在一线龙头企业持续地高端战略推动下实现逆势增长，高端烟机、灶具占比提升明显，嵌入式厨电有显著增长。

不久前，家电上市公司发布的2016年半年报也集中反映了高端家电对企业利润的贡献。上半年，美的集团营收780亿元，同比微降 5.87%，但净利润却实现了94.96亿元，同比增长14.08%。美的在半年报中表示，净利润的增长受益于集团旗下冰洗空、小家电等主力业务产品结构升级、毛利率提升的影响。

今年上半年，青岛海尔实现营业收入487.87亿元，同比增长3.11%;净利润33.15亿元，同比增长21.21%。青岛海尔表示，利润的增长则受益于产品结构持续升级与模块化、大宗材料价格下降等因素带来的毛利率提升。

厨电企业里，老板半年报显示，2016年上半年营业收入25.25亿元，同比增长23.68%;净利润4.23亿元，同比上涨37.92%。高毛利率新品占比的提升进一步推动了老板电器主营业务毛利率提升1.81个百分点。老板主力产品吸油烟机、燃气灶均持续保持行业第一；嵌入式微波炉、嵌入式电烤箱、嵌入式蒸汽炉零售额分别实现了71.25%、78.45%、65.30%的快速增长。

彩电企业上半年整体的营收规模有不同程度的下滑，但大都处于盈利状态。其中，海信净利润为7.41亿元，同比增长18.53%；长虹和康佳则扭转了去年巨亏的局面。大部分彩电企业的毛利率有所提升，这与彩电企业产品结构调整，高端产品占比增加有关。随着家电企业为适应消费升级，进行产品高端化、智能化调整，目前我国电视行业高端化已经取得了一定进展。中怡康数据显示，55英寸以上的大尺寸电视产品占比由去年的15%增长至22%，4K电视占比由24%增长至40%。

第七届红顶奖发布的《中国高端家电消费者调查报告》显示，在计划购买高端家电的人群中，出于追求生活品质和家电更新换代需要的消费者分别占65%和64%，55%的受访者愿意接受8000-15000元的高端电视，48%的受访者愿意为一台高端冰箱支付6001-10000元的价格，56%的受访者肯花5001-8000元购买一台高端洗衣机，愿意接受6001-8000元高端空调柜机的消费者占比达到45%，有50%的人愿意购买5000-7000元的高端吸油烟机，对3000-5000元高端洗碗机接受的消费者占比达到49%。

红顶奖组委会总负责人吕盛华认为，消费升级的趋势是不可逆的，随着国内消费水平的提高，人们更加关注产品本身带来的生活品质提升以及服务带来消费体验的满足。红顶奖倡导的是让更多人享受到高端家电带来的品质生活，是消费者在购买高端家电过程中一个具有指导性、有借鉴作用的奖项，具有很重要的现实意义。

与此同时，红顶公益也伴随红顶奖持续了7年时间，并得到了很多优秀企业的支持。红顶奖倡导的核心价值是积极正向的，称之为“红色正能量”，红顶公益与红顶奖的核心价值一脉相承，企业非常认可这一点。2016年6月份，海尔、西门子家电、博世家电、海信冰箱、美的、奥克斯、林内、九阳、格美淇、威博、中国家电网的红顶公益代表们走进了四川凉山彝族地区昭觉县的四个学校，给当地爱心班的孩子们送去了保温杯、运动套装、印有红顶奖的爱心T恤和篮球跳绳等生活学习用品。

除了持续传递红色正能量的公益活动，红顶奖今年也开始打造国际影响力。2016年9月1日 IFA 展同期，中国高端家电及消费电子红顶奖 IFA 沙龙暨历届获奖产品摄影展在德国柏林成功举行。在本次沙龙上，来自博世西门子、A.O. 史密斯、老板、樱花等企业的代表与德国GFK专家、红顶奖主办方以及部分媒体代表共同探讨了高端家电的国际之路，并参观了红顶奖历届获奖产品摄影展。

吕盛华也表示，以后红顶奖会更多地在 AWE、CES、IFA 等家电与消费电子相关的国际大展亮相，逐步建立红顶奖的国际影响力。同时，红顶奖也会加大各种形式的地推活动的力度，影响更多的受众群体，让更多的人知道、了解红顶奖，让红顶奖获奖产品成为更多高端购买者的首选。

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