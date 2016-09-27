助梦想起航 佳通轮胎持续赞助大学生方程式赛

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 9月20日，上海同济大学翼驰车队2016年度新车发布会在同济大学新能源汽车工程中心展示厅成功举办，新一代战车TR-16震撼面世，这辆凝聚着同济师生心血与梦想的战车，即将在十月份举行的“中国大学生方程式汽车大赛”的赛场上梦想起跑。一直致力于支持中国年轻人“追逐梦想，不断探索”的Giti佳通轮胎，已连续第二年与同济翼驰车队合作，助力实现大学生赛车梦及中国汽车产业强国梦。



佳通轮胎与上海同济大学翼驰车队共同揭幕新车发布

专业研发热熔胎 助力梦想全面起航

中国大学生方程式汽车大赛（FSC）是一项由高等院校汽车工程或相关专业在校学生组队参加的汽车设计、制造与使用的比赛，参赛车队须在接近一年的规定时间内自行设计和制造出一辆在加速、制动、操控性等方面具有优异表现的小型单座赛车，并通过赛车设计、高速避障、耐久测试、效率测试等各项赛事考验。

佳通轮胎已植根大学生方程式汽车赛多年，此次连续两年赞助同济大学翼驰车队，秉持鼓励大学生自主创新的信念，默默助力他们的赛车梦想。2015年，同济大学翼驰车队使用佳通赛事GTR1轮胎，在大学生方程式赛车比赛中斩获多个单项第一。2016年，佳通轮胎将继续为翼驰车队量身打造高品质的轮胎，根据参赛新战车的特性及赛事要求，专门开发10寸规格的佳通赛事GTR1轮胎，可在短时间内迅速提升轮胎的抓地力，帮助车手充分发挥整部赛车的最佳性能，让大学生在梦想赛道上放心驰骋，奋勇拼搏。



佳通轮胎为翼驰车队新战车装饰车贴

鼓励创新 全力支持高校学子“赛车梦”

翼驰车队新战车TR-16从初始设计制造，到最终驰骋四方，经历了千锤百炼，最终呈现了今天耀眼的姿态。佳通轮胎作为车队坚实的后盾，鼓励大学生自主创新、不断探索、努力拼搏获得更好的成绩，在战车设计和制造过程中提供了许多帮助，全力配合完成高校学子的赛车梦。

作为以培养中国未来汽车产业领导者、工程师为目标的公共教育平台，FSC被称为中国赛车手的摇篮。佳通轮胎助力翼驰车队，旨在帮助参赛学生全面提高赛车设计、制造、车队经营等各方面的能力，同时也为中国汽车行业提供与国际赛车和汽车文化交流的平台。

2016年10月11日，期待翼驰车队携佳通轮胎在湖北襄阳梦想方程式赛场上，奋力实现赛车梦想！