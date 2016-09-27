霍尼韦尔与国家安监总局签署战略合作协议

双方将重点围绕安全生产与职业健康开展合作

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 《财富》百强之一的多元化、高科技互联工业企业霍尼韦尔（纽交所代码：HON）今日携领先的安全生产、个体防护及应急救援产品和解决方案亮相第八届中国国际安全生产与职业健康展览会，并与国家安全生产监督管理总局国际交流合作中心签署战略合作协议。根据协议，双方将充分利用各自的经验优势，开展共赢的务实合作，持续为中国安全监测与监控、应急救援、化工安全与个体防护等领域提供科技支持。

协议签署之后，双方将保持联络沟通机制，交流技术信息和行业信息；强化技术和产品的研发合作，开发更加符合中国安全生产和职业健康需求的新产品。霍尼韦尔将持续为国家安全监管总局相关司局、直属科研机构引介国际先进实用技术和解决方案，开展安全生产、职业卫生、应急救援、交通安全等领域的国际交流等。出席签约仪式的领导包括安监总局办公厅（国际合作司）副主任杨智慧、安监总局国际合作中心主任陈江及副主任胡予红，以及安监总局国际合作中心技术交流处处长米建英、霍尼韦尔亚太区政府事务副总裁孙丹博士、霍尼韦尔工业安全部副总裁兼大中华区总经理童更生等。

安监总局国际合作中心主任陈江指出：“本次战略合作协议的签署将强化双方的务实联动，为中国安全生产科技工作提供借鉴思路，为技术创新和产品研发提供借鉴方向，共同探索中国安全生产的发展。”

霍尼韦尔工业安全部副总裁兼大中华区总经理童更生表示：“近年来，中国已成为个人防护装备的全球最大消费国之一。霍尼韦尔希望通过与国家安监总局的紧密合作，更好地把握中国的安全生产规划和科技规划要求，研发出更加符合中国安全生产和职业健康需求的新产品，为中国的‘安全发展’提供技术支撑和产品服务，推动‘科技兴安’。”

同期举行的中国国际安全生产与职业健康展览会是亚洲地区安全生产及职业健康领域标志性的行业技术交流盛会，霍尼韦尔展出了涵盖头部、眼脸部、听力、呼吸、手部、足部、坠落、电力、消防、气体探测等一系列先进安全生产、个体防护及应急救援产品，并带来智慧安全化工园区一体化方案。在展会的国际安全生产论坛上，霍尼韦尔工业安全部副总裁兼大中华区总经理童更生作为对话嘉宾，围绕“科技创新支撑安全发展”的主轴，与在场同业与客户分享了霍尼韦尔在工业安全生产科技创新与管理创新方面的成功经验与有益探索，彰显了霍尼韦尔在安全防护领域的多元化技术创新实力和领导地位。

霍尼韦尔拥有服务于中国安全生产与职业健康领域的一系列创新技术和互联解决方案。在法规合规、危险源辨识、安全管理和个人防护设备选择与应用方面，霍尼韦尔拥有逾50年的丰富经验、广泛的产品组合与行业解决方案，能充分理解和满足中国作业者在改善工作环境，守护生命安全方面的需求。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com) 是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。