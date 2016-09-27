布鲁塞尔唐拉雅秀酒店获2016年度CID大奖年度国际项目奖

北京2016年9月26日电 /美通社/ -- 全球著名的设计大奖“Commercial Interior Design Awards 2016（商业室内设计大奖2016）”颁奖典礼于日前在迪拜成功举行。海航酒店集团旗下布鲁塞尔唐拉雅秀酒店获得“International Project of the Year（年度国际项目奖）”，成为唯一一个获奖的中国酒店。



布鲁塞尔唐拉雅秀峡谷天花板

布鲁塞尔唐拉雅秀酒店于2016年3月23号正式开业，是海航酒店集团经过3年筹备，在海外首家自建自管的五星级高端奢华酒店。酒店由合作方赫希贝德纳公司（HBA）设计创作，设计的初衷在于带给客人一份心灵的宁静，并希望在每一处细节中都能体现中西文化的交融。酒店整体设计贴近自然，大量运用大理石和原木材质，与意大利手工制作的穆拉诺玻璃一起，带来了绝妙的光影效果。室内装饰采用不同类型的原始艺术作品和富有中国特色的定制饰品，力求从细微之处阐释现代酒店艺术与东方高奢典雅的完美结合。酒店设计不仅在展现品牌理念和风格上有精心的创意，还大胆突破了传统行业做法，将客房以中文拼音命名，客房采用“数字+Fang”的命名形式，套房则是“数字+Taofang”，力求让每一位客人都能切身体会到中国的文化。



布鲁塞尔唐拉雅秀酒店套房



布鲁塞尔唐拉雅秀客房



布鲁塞尔唐拉雅秀休息区



布鲁塞尔唐拉雅秀唐苑中餐厅

作为第一家走出国门的中国高端民族品牌酒店，布鲁塞尔唐拉雅秀酒店坐落于多元化经济和旅游中心的比利时布鲁塞尔马利穆尼耶大道上，拥有完善的配套设施和便捷的交通位置，并提供地道的美食，相信布鲁塞尔唐拉雅秀酒店会成为旅客四季出行、享受放空的专属休息寓所。



布鲁塞尔唐拉雅秀获奖设计合作团队HBA Dubai

CID Award (Commercial Interior Design Awards) 由知名设计杂志《Commercial Interior Design》于2007年创立，是极具国际影响力的室内设计奖项之一，旨在表彰勇于打破常规、追求突破的室内设计作品，向具有原创思维、创新精神的设计公司和设计师们致敬。作为一项国际大奖，Commercial Interior Design Awards 的颁奖吸引了来自全世界的目光，本次大奖共颁发17个奖项，涵盖从酒店到零售、从公共区域到办公室等各方面设计内容。