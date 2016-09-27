中海商业荣膺2016中国房地产企业品牌价值商业地产TOP3

深圳2016年9月27日电 /美通社/ -- 9月19日，在“2016中国房地产企业品牌价值测评成果发布会暨房地产品牌发展高峰论坛”上，中海地产连续6年登顶中国房地产品牌价值排名榜。同时，中海商业在“中国房地产企业品牌价值商业地产”排行榜中荣膺前三甲，凭借优异的资产管理能力和品质运营，摘得“探花”殊荣。



获奖证书

2012年，中海地产商业发展有限公司在深圳正式注册成立，是中国房地产领先企业 -- 中国海外发展有限公司（中海地产）全资子公司。四载时间，中海商业以“写字楼为主，购物中心为重点，适度发展星级酒店，积极参与城市公益设施”为清晰的战略发展蓝图，劈波斩浪。

城市地标，运营创新，中海写字楼迈向商务综合服务商时代

作为中海集团集中发展的写字楼业态，从上个世纪80年代位于香港湾仔地铁口的中国海外大厦开始，经过近30年的发展，“中海系”甲级写字楼已形成“中海国际中心”、“中海财富中心”、“中海广场”、“中海大厦”四大产品品牌旗舰，近二十座项目分布于北京、上海、成都、武汉、南京等十余个重点城市。目前中海地产在全国各地持有及列入发展计划的甲级写字楼逾600万平方米，已经投入运营的写字楼超150万平方米，成为当地首屈一指的商务地标，广受全球500强和行业领先者推崇。



中海商业写字楼项目

2016年在宏观经济持续低迷的背景下，中海写字楼在招商和运营方面实现逆势增长。招商方面，上半年中海全国写字楼在新增及续租成交面积上均创历史新高，达11.2万m2，同比增长74.5%，交出了一份令人满意的答卷。其中，成都中海国际中心、南京中海大厦成交面积和租户品质均位列当地市场第一。目前中海写字楼服务着包括世界500强、实力企业等上千家优质企业，近万名白领。

在运营方面，中海写字楼在行业内首创的写字楼运营服务品牌 -- 中海云商，于今年实现了从“有”到“实”的落地。全国云商联盟商家超过500家，约 500家租户使用过云商服务，进一步实现了“促发展”、“优管理”和“智生活”的经营模式。此外，中海商业本年度在行业内创新性提出写字楼性格塑造计划，通过公益季、艺术季和运动季等写字楼性格塑造活动的开展，以全国联动的形式重点打造中海写字楼独有标签，逐步塑造中海商业自有运营品牌的输出。

作为中海写字楼全新的经营品牌，officezip 商务中心品牌于2016年7月在上海正式发布，officezip 以全国布局的中海系甲级写字楼为依托，以灵活的办公空间为载体，整合中海云商运营服务，为客户提供短租、会务和全域服务的联合办公空间。

精细运营、场景创造，环宇系购物中心绽放城市欢乐魅力

自2012年9月，首座中海环宇城于济南面世以来，中海地产购物中心及街区商业已形成“环宇城”、“环宇荟”、“环宇坊”三大品牌体系。其中，环宇城购物中心以一年一城的稳健速度相继布局济南、南京、佛山及长沙，精品商业“环宇荟”也将于明年陆续亮相北京、成都等重点城市。作为百姓“都市生活方式目的地”的环宇系商业综合体，紧扣“Uni 有你在一起”的品牌内涵，深抓运营，精耕细作，以“造一方热土、创一地繁华”为己任稳扎稳打；以经营利润与回报提升为着眼点聚焦客流经营、平台耕耘。

2016年上半年，环宇城购物中心共举办100余场 PR 活动及大型促销，累计邀请数10位明星到场助阵，举办了多场主题展览，甚至将真实的动物马戏团引进至购物中心内，以交互式的场景创造成为名副其实的城市欢乐所在。运营品牌“环宇新课堂”也以 “Mall school, More Sunshine”的全素质成长体系，跨界助力儿童美育、体育、德育的成长，为上千名儿童提供了免费的亲子教育成长机会。

2016年下半年，合计约30万平米的佛山环宇城、长沙环宇城即将开放入市，环宇系购物中心将坚定发展战略，持续绽放城市欢乐魅力。



环宇城购物中心

酒店方面，中海地产已和万豪、雅高等知名酒店管理集团建立合作，持续适度发展高星级酒店。

四年砥砺前行，中海商业地产秉承中海地产一贯务实的企业文化，年轻的团队在实战中艰难摸索出一套可复制的中海商业模式，经营管治水平及价值创造能力持续提升，各业态商业项目运营扎实稳健，为客户、合作伙伴、股东搭建了完善的协同合作平台，满足了多方发展需要，促使商家价值、股东价值、品牌价值持续增值，实现“财富共生、资源共享、共赢未来”。