聚焦光伏产业升级发展，TUV莱茵“光伏技术论坛”无锡举办

上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 2016年9月26-27日，由国际知名独立第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TUV集团（以下简称“TUV莱茵”）主办的“光伏技术论坛”在无锡举行，来自光伏相关行业200多位同行齐聚一堂，就光伏电站、电子电气、光伏组件、零部件等光伏产业上下游最新动态、国际标准展开深入探讨，聚焦光伏产业升级发展。



TUV莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋致辞



技术论坛现场

光伏产业迈入“智能制造和自动化”比拼时代

当前，全球光伏产业进入快速增长阶段，光伏市场需求持续旺盛，各国不断出台支持光伏应用及创新的政策。而中国经济发展进入全面深化改革期，在能源领域，最引人注目的当数电力改革。作为备受关注的新能源产业，光伏发电是当前电力改革的重要参与者，也是改革最大的受益者之一。

TUV莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋在致辞时表示：“光伏行业正在走向智能制造和自动化的比拼，管控产品质量、保证产品一致性和通过自动化生产提高产品性能将成为中国光伏智能制造之路的两大核心。我们希望凭借TUV莱茵在全球光伏领域的公信力和30年经验及专业知识的积累，能够帮助中国光伏企业确保产品的质量与安全性，在新的发展阶段赢得竞争优势，推动光伏产业的蓬勃发展。”

聚焦光伏行业热门话题 探讨产业升级发展

目前，中国光伏产业已经进入创新活跃期、技术突破期、市场转折期，在从“价格血拼时代”走向“智能制造和自动化”的比拼。为期两天的“TUV莱茵光伏技术论坛”上，多位光伏行业专家、企业代表、高校学者等与会嘉宾，围绕新商业模式助力光伏电站健康发展、光伏“领跑者”先进技术评价规则解读、IEC TS 62941标准介绍、光伏系统、光伏组件、光伏零部件测试等多个话题发表了主题演讲，通过对政策、标准的分析和解读，成功经验的分享及解决方案的建议等，协助与会者理解严格的国际安全与性能要求，探讨“智能制造和自动化”比拼下光伏行业的升级发展。

27日，在“光伏电站/电子电气”与“光伏组件/零部件”两个分论坛上，行业专家、企业代表就不同细分领域的热点话题做了分享。其中，在“光伏电站/电子电气”分论坛中，多位演讲嘉宾分别就国际再生能源/电站投资政策、1500V光伏发电系统逆变器设计要求、光伏电站尽职调查文件审查、光伏逆变器即将颁布的最新国家标准、光伏逆变器领跑者测试与认证等多个主题进行了深度解读；普华永道国际会计事务所更给大家分享了新能源国际并购投资风险管控；在另一场“光伏组件/零部件”分论坛中，光伏组件型式认可及安全认证的最新体系、IEC 61215/61730新版标准测试方法、太阳能电站用互联系统要求、光伏电池片测试等话题则备受热议。

本次论坛上，TUV莱茵太阳能及燃料电池技术服务副总经理陈建仲向与会者介绍了TUV莱茵光伏业务，并同时分享了日前正式启动的“2017光伏盛典”，宣布有着“光伏行业风向标”之称的“2017 TUV莱茵质胜中国光伏盛典”将于明年3月在上海举行，将聚集众多光伏行业的知名企业和专家共同探讨光伏产业未来发展，聚焦亚太及全球经济背景下大中华地区的光伏革命。

TUV莱茵是全球光伏组件与零部件测试和认证领域的领导者，为全球范围内超过80%的光伏生产商提供服务，获有ISO 17025 认可实验室资质与CBTL资质，拥有6家顶尖光伏测试中心。