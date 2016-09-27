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FM189草地音乐会周末亮相 声音体验馆x189弄睦邻进行时

2016年09月27日 18:39 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 怡人的秋风里带着丝丝凉意，青青草地上生长出音符的枝蔓，阿卡贝拉天团E.X.I.T惊艳开嗓、保利童声合唱团带来天籁之音、上音弦乐团带着创意与激情演奏乐章，各种各样的声音混合着咖啡的香气弥漫在空气里……上周末，由上海西康·189弄倾力打造的FM189草地音乐会于长寿公园拉开序幕。在申城闲适的午后，人们放慢脚步走近自然，在街角公园邂逅最想听的声音，感受都市生活鲜有的别样触角。

本周末，一场别开生面的“FM189草地音乐会”在长寿公园拉开序幕
本周末，一场别开生面的“FM189草地音乐会”在长寿公园拉开序幕

午后，乐拍凡人音乐会开场献唱，无论是围困于格子间的忙碌白领、还是象牙塔里青春洋溢的莘莘学子、又或是寻常生活里匆匆而过的陌生路人……当他们手握麦克风自信开嗓，平凡人的音乐梦想就此绽放，传递出对于生活的热爱与感触。

随后，草坪上又迎来了一群可爱的小孩，他们来自保利童声合唱团。稚嫩嗓音在不同声部的协作中，呈现出天籁般的迷人音效，演绎了《让我们荡起双桨》、《小小少年》等等经典歌谣。年轻的听众们跟着旋律慢慢摇摆，单纯的快乐肆意流窜；略年长的则忍不住跟着轻轻哼唱，记忆里涌现出年少时的青春模样。

曾与“维也纳童声合唱团”同台竞技，保利童声合唱团的孩子们正在歌唱
曾与“维也纳童声合唱团”同台竞技，保利童声合唱团的孩子们正在歌唱

天色渐沉，初秋的暮色带着霞光成为了最好的幕布，上音弦乐团就此登场，精彩缤纷的曲目在弦乐的重奏中焕发出新的活力——《狮子王主题曲》、《土耳进行曲》、《羊毛剪子咔嚓响》、《晴天》、《布拉格广场》……从电影原声到经典交响，从澳洲民歌到流行歌曲，FM189的听众们在曲风行云流水般的切换中大呼过瘾！

初秋的暮色带着霞光成为了最好的幕布，上音弦乐团就此登场
初秋的暮色带着霞光成为了最好的幕布，上音弦乐团就此登场

而作为重磅压轴，周末两日的“收官演出”都源自一种特别的表演形式——阿卡贝拉人声合唱。周六，FM非麦人声乐团六人行齐亮相，看似简单的人声组合出变幻莫测的奇幻场景与时尚氛围。而周日，更是迎来了亚洲阿卡贝拉天团E.X.I.T。作为“阿卡贝拉界的super Junior”，E.X.I.T刚开唱就惊艳了全场并将整场音乐会的气氛推至最高。远处是城市隐隐约约的喧嚣，草坪上却上演着如同隔绝空气一般的纯净人声，绝妙听觉体验令FM189的听众们流连忘返，整个FM189草地音乐节就此落下动人休止符。

上图：FM非麦人声乐团带来变幻莫测的奇幻场景与时尚氛围 下图：作为“阿卡贝拉界的super Junior”，E.X.I.T乐团的演出将整场气氛推至最高
上图：FM非麦人声乐团带来变幻莫测的奇幻场景与时尚氛围 下图：作为“阿卡贝拉界的super Junior”，E.X.I.T乐团的演出将整场气氛推至最高

作为上海西康·189弄睦邻活动的始发站，FM189草地音乐会不仅是一场周末的声音狂欢，更是向听众们提出不一样的生活态度，倡导用声音拥抱都市，聆听生活。而就在长寿公园的对面，声音体验馆x189弄正在不断积聚势能，即将以“上海西康·189弄”之名落地长寿西康板块，以“声音”为核心理念，带来更多更丰富更出众的声音体验。

声音的旅行从不止步，让我们一同期待声音体验馆x189弄的到来吧！

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