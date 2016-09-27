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福建平安人寿推出金管家线上回馈，上线当日参与量突破3.8万

2016年09月27日 18:57 编辑： 经理人网编辑
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福建福州2016年9月27日电 /美通社/ -- 为回馈广大寿险客户，提升客户服务体验，平安人寿福建分公司客服部在2016年9月最后一周，特别推出了平安金管家线上活动 - “福建 Iphone7 马上抽！”。在国庆即将到来之际，提前为客户送去诚挚的节日祝福和实实在在的好礼

此次活动是寿险福建分公司切实回馈广大客户的又一重大举措。2016年9月26日至30日，凡金管家用户皆可通过平安金管家活动专区免费参与该活动。每位用户点击参加活动即可获得一次转盘抽奖的机会，活动奖品设有大奖iPhone7以及旺财红包。

活动于9月26日上午9点上线，上线短短半日即吸引3万客户参与截至26日24点，用户参与量已突破3.8万人。本次活动不仅让参与其中的老客户更好地熟悉了平安金管家，也实实在在为广大用户带去了实惠，进而提升了企业品牌形象，受到广大客户的追捧和认可。客户称，通过简易的操作就能参与其中，十分便捷；同时活动界面可以自动跳转到平安金管家其它模块，让客户更好了解金管家各大模块的具体功能。大大提升了客户的活动体验及感受度

未来，福建平安寿险还将推出形式更为多样、礼品更加丰厚、服务更加便捷的各类活动。借着平安3.0的猛烈势头，为客户带来客户更加简单、便捷、友善、安心的全新体验

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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