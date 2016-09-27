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第三届四川国际旅游交易博览会在乐山成功举办

2016年09月27日 19:24 编辑： 经理人网编辑
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成都2016年9月27日电 /美通社/ -- 9月23日，以“旅游交易·开放合作 -- 助推丝绸之路经济带振兴”为主题的第三届四川国际旅游交易博览会在中国乐山峨眉山市盛大开幕。世界旅游组织（UNWTO）执行主任祝善忠、亚太旅游协会（PATA）主席安德鲁·琼斯、世界旅游业理事会（WTTC）主席杰拉尔德·劳立斯应邀参会，中国国家旅游局副局长魏洪涛、四川省委书记王东明、四川省委常委宣传部部长甘霖出席，全国政协副主席刘晓峰宣布开幕。

第三届四川国际旅游交易博览会在乐山成功举办
第三届四川国际旅游交易博览会在乐山成功举办

本届旅博会买家达到165家，参展商和买卖家覆盖五大洲的47个国家和地区。旅博会推出亚太旅行商大会、峨眉高峰论坛、主宾国主题市宣传周等八大主体活动，以及2016峨眉山国际登山节和峨眉山佛光禅林音乐节等两个配套活动，为参会嘉宾和旅行商搭建起旅游产品及服务洽谈交易平台、旅游行业交流合作平台和旅游产业展示推广平台。会展及交易总面积达66000平方米，展区分为交易洽谈区、展示推广区、旅游商品区和户外体验区四大部分，并围绕“一带一路”、山地旅游和“旅游+”等主题设立展馆。

在亚太旅行商大会暨峨眉高峰论坛上，国内外200多位知名专家学者把脉四川的全域旅游发展路径。PATA是旅博会强大的合作伙伴，今年旅博会又引入中国—东盟中心作为支持单位，该中心为四川旅游“圈粉”了东盟十国旅游部门官员和前十强实力旅行商。

本届旅博会签约旅游项目24个，签约总额447.42亿元。“一对一”交易中，来自境内外80对买家卖家达成交易并签署了一对一旅游交易合作框架协议。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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