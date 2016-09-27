2016年大中华区艾菲奖颁奖典礼将于海口举行

海风拂面，花落谁家？

海口2016年9月27日电 /美通社/ -- 近日，2016年大中华区艾菲奖发布入围名单，由全球艾菲、中国广告协会主办，大中华区艾菲奖工作组承办的2016年大中华区艾菲奖颁奖典礼也将于10月23日在海口举行。届时将会有奥美全球效果总监及 WPP TEAM 华为全球客户领导人黄淳富、电通安吉斯集团中国区董事长李桂芬、分众传媒首席战略官陈岩、奥美互动营销亚太区事业发展副总裁张志浩、三星电子大中华区首席市场官邓晓华、安索帕亚太区首席执行官林真、腾讯公司副总裁郑香霖、JWT智威汤逊首席创意官朱伟幸、Cheil Peng Tai 首席执行官南龙植、宝洁大中华区传播与公关部副总裁许有杰等广告营销界的大咖出席颁奖仪式，揭晓本年度最具实效的大中华区艾菲奖金银铜奖及全场大奖。



2016年大中华区艾菲奖颁奖典礼

自2016年5月11日赛事启动之际，各参赛单位攻坚克难，通过多元的营销手法传递对艾菲奖“创意，以实效论英雄”的理解。本年度参赛作品地区涵盖中国内陆及港台地区，囊括各行各业，展现着业界极高的专业水准，对参赛作品进行解读的过程，将会促进未来营销发展趋势的显现。

无论你是想见证各参赛单位荣耀归来的瞬间，还是想一睹各位主席大咖的风采，又或是想聆听行业大咖一起畅聊营销未来，只要你对广告营销感兴趣，只要你想参与，颁奖典礼都将为你留出席位。实效大奖最终花落谁家？谜底将于10月在海口解开。

第23届中国国际广告节-2016年大中华区艾菲奖颁奖典礼