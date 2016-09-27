祺鲲科技布局全球市场，领军中国Fintech企业

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 当前，信息科技的浪潮正在重塑很多行业的发展生态，而信息科技的变革和应用恰恰成为这一波Fintech革命的驱动力。中国的一些Fintech企业不仅在国内开疆拓土，更开始着眼战略上布局国际市场。

美国时间7月31日至8月1日，祺鲲科技登陆纽约时代广场户外双屏庆祝美国加州分公司开业，这预示着中国的创新科技首次引入了美国，颠覆了过去5年“中国科技及互联网企业复制美国”的“进口模式”，迈开了布局全球的重要一步，祺鲲科技也成为中国Fintech进军全球的领军企业之一。

祺鲲科技登陆美国纽约时代广场双屏

当前，信息科技的浪潮正在重塑很多行业的发展生态，而信息科技的变革和应用恰恰成为这一波Fintech革命的驱动力。麦肯锡研究报告显示，2015年全球投入Fintech领域的资金高达191亿美元，而中国金融科技融资额达到历史性的27亿美元。在资本刺激下，中国Fintech企业不仅在国内开疆拓土，更开始着眼战略上布局国际市场。而世界市场对于祺鲲科技来说早已是一个整体，祺鲲科技的领先技术和创新商业模式不仅能够在中国市场的土壤上遍地开花，同样能够适用于美国、欧洲、日本等其他全球市场。

祺鲲科技登陆美国纽约时代广场路透大屏幕

祺鲲科技此次进军美国市场，是经过大量行业调研分析，并与近20位美国潜力金融客户沟通之后做出的慎重决定。加州分公司位于美国旧金山湾区，公司骨干团队由具备丰富美国金融科技服务市场经验的资深人士构成，兼具跨国公司国际化视野，并有多年的美国市场创建与客户服务经验。祺鲲科技旨在用美国本土人才去服务当地客户，为美国本地金融客户提供个性化定制服务。

科技无国界，未来那些真正善用互联网技术及其精髓的企业，将有机会胜出，而祺鲲科技的国际化速度如此之快，与其利用技术真正推动了金融服务创新密切相关。祺鲲科技创始人朱绍康也认为，“技术并不是目标，但技术让我们有机会作出正确的选择。并通过帮助客户获得价值而成功。”

祺鲲科技登陆美国纽约时代广场纳斯达克大屏

祺鲲科技目前已为40多家金融类客户提供技术支持，规范企业核心销售和管理系统，为企业带来合规经营和管理的创新。此外，由于祺鲲科技的“云平台+智能终端+软件应用”的服务模式具有多个行业普惠价值，已经延伸和推广到餐饮、直销等多个领域。

未来可以预期，祺鲲科技拥有自主知识产权的“智能终端+管理云计算平台”系统将成为布局国际市场的核心利器。祺鲲科技将很快融入Fintech发展的国际化节奏，在美国Fintech公司所遇到的服务效率、用户体验以及债务重组等问题上会创新出更多个性化的解决方案。