世航大会首都航空独辟成都至马德里航线

蓉城空港枢纽国际化再进一步

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 2016年第22届世界航线发展大会9月25日在成都召开，为期4天，这是时隔11年后中国第二次举办世航会。以此为契机，北京首都航空有限公司（简称首都航空）与成都市政府、四川省机场集团签署国际航线合作协议，并计划于12月16日开通成都直飞马德里国际航线，每周两班。这是成都首条直飞马德里的航线，也是该地首条直飞南欧的航线，它的开通将加强成都与南欧的交流，对成都空港枢纽城市国际化建设起着不可忽视的重要作用。此外，这也是首都航空着力开拓自我国际旅游航空版图的又一重大举措。



世界航线发展大会首都航空签约仪式现场

该公司在2015年正式确定“旅游+航空”的战略规划，确定以旅游市场为导向，抢抓国际市场机遇，建立覆盖旅游目的地的国际航线网络。自2014年下半年第一条国际航线——杭州=冲绳开通以来，公司分别以北京、西安、杭州等城市为核心，不到两年便已累计开通涉及东南亚、欧洲地区的40余条国际航线。



首都航空A330尾部视角

成都作为西南地区的金融贸易中心，在“十三五”规划中，被国家民航局定位为中国对外开放的现代国际航空枢纽港。仅2015年一年，成都双流机场的旅客吞吐量已达4224万人次；截至今年8月，旅客数已至3033万人次，预计今年将达到4600万人次，其中，国际客流量将突破500万人次。

随着成都国际性空港枢纽重要性的日益凸显，各大航空公司纷纷选择在此开辟国际航线，仅第22届世界航线发展大会开幕间，成都便成功签下9条国际直达航线，首都航空独家开辟的成都直飞马德里航线即是其一。

据首都航空表示，此次航线的签订并不仅仅出于对成都日益重要的国际空港枢纽地位的考量，更是首都航空自身特色航线建设的重要举措。在这一举措下，该航空公司会依据旅客需求进行差异化布局，在重点旅游城市着力开辟独家航线，例如9月29日即将开通的沈阳=青岛=墨尔本航线和12月30日将开通的杭州＝青岛＝温哥华航线，均是青岛首条直飞目的地远程国际航线。同样，此次在成都开辟的成都=马德里航线既是成都首条直飞马德里航线，也是当地首条直飞南欧航线。随后，该公司将继续着力于中国境外旅游市场，依据旅客需求，通过资源配置，独辟首都航空特色航线，为旅客提供一站式优质服务，在促进国内外文化发展交流的同时，用真情服务陪伴旅客，从美丽城市到精彩世界。