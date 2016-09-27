铂涛旅行跨界玩公益，超2000人为爱徒步

广州2016年9月27日电 /美通社/ -- 9月25日，中国酒店最大官方直销平台“铂涛旅行”联合国内最大的团队运动社交平台“超级俱乐部”发起“‘全城铂爱’公益徒步挑战赛”。挑战赛以公益为核心，融合徒步、趣味动漫于一体，在倡导健康出行的同时，号召大众以实际行动支持公益。

凭借“徒步+公益”当下最热的时尚元素，加上铂涛旅行超8000万会员和超级俱乐部全国上万家优质运动俱乐部的影响力，活动内容一发出便得到积极响应，铂涛旅行还针对会员设置了专门的报名和入场通道，入选会员均可免费参与活动。活动当日共吸引全国各地超2000位徒步和旅行爱好者参加，他们从全国各地赶赴羊城，最小的只有7岁，最大的已经70多岁。

赛后，铂涛旅行与超极俱乐部将以约2000位完赛者的名义向西南山区的孩子进行捐赠，预计将覆盖西南山区7所小学。



活动现场设置铂涛会员免费通道

公益+趣味参与体验，广获会员好评

9月25日上午，随着发号枪的响声，超过2000位徒步爱好者激情开走。大家不仅可以在湿地公园品味岭南水乡文化，还可以参与现场互动赢取好礼。铂涛旅行的品牌动漫形象八爪鱼和超级俱乐部的品牌形象元气青蛙以动漫人物亮相，更是吸引参赛者们争相拍照互动。活动现场热闹非凡，到处洋溢着开心的笑容，无疑成为最时髦的城中热事。



各地组团过来的徒步爱好者们

本次全城铂爱公益徒步活动秉承“人人参与公益”的理念，活动不设年龄和资格限制，不比速度，行走总长度仅10公里，适合所有年龄段人群参与。同时，地点选在有“广州绿心”之称的海珠湿地公园，空气清新，风景优美，让大家在自然温馨的氛围中，将脚步转化为爱心。

参赛者只要完成10公里公益行走挑战，铂涛旅行和超级俱乐部便会以参赛者的名义向贫困山区捐赠一份含有丰富文具用品的“铂爱梦想包”，并在活动结束后统一寄给西部贫困地区的孩子们，助力他们更好地完成学业。



完赛者可得获精美的奖牌

与此同时，本次活动也为每一位选手提供丰富的参赛包，内含速干衣、海珠湿地公园门票、铂涛集团旗下酒店百元抵用券、运动头带，以及户外保险等。此外，现场更有电音派对、趣味寻宝、缤纷嘉年华等趣味环节。参赛者完成通关任务后即可有机会赢取运动手环、品牌周边、户外眼镜等好礼。

整合资源跨界互动，持续提升会员体验

“这不仅是华南地区盛大的运动嘉年华，更是一场爱心传递的公益盛会”，铂涛旅行相关负责人表示，铂涛旅行一直致力于通过创新有趣的会员活动持续优化会员体验，提升会员的粘性和品牌忠诚度。目前，铂涛会会员数量超8000万，铂涛会官方微信服务号的粉丝量突破1200万，影响力高踞行业前列。

今年，铂涛旅行在会员运营方面持续发力，进一步打通线上线下渠道，同时整合多方跨界资源，打造会员参与感。7月，铂涛旅行在多个城市举办“约你看个球活动”，以社交和看球为主题，打造线下优质粉丝社群。8月，铂涛旅行作为《冰川时代5》中国区官方合作品牌，发起“约你看电影活动”，借势大 IP 流量，实现粉丝转化和品牌价值提升。此次徒步公益活动，是铂涛旅行结合当下运动热潮，在会员体验优化方面的又一跨界创新尝试。

作为一家年轻有活力的互联网公司，铂涛旅行希望通过该活动倡导自在健康的旅行态度，不是去到远方才叫旅行，只要走出去，感受不一样的生活状态，发现身边的风景，在自己的城市同样可以旅行。同时，铂涛旅行也希望通过这样的公益活动履行企业社会责任，通过品牌的影响力号召大众身体力行参与公益，切身感受快乐公益的魅力。