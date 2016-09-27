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2016“环球风尚”公益项目火热征集中

2016年09月27日 21:01 编辑： 经理人网编辑
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为公益点赞 为善举加冕

北京2016年9月27日电 /美通社/ -- 近日，由人民网、环球时报、环球网、《环球TIME》新闻客户端共同主办，环球网承办的 2016“环球风尚”，正式对外征集公益项目。2016“环球风尚”以“减·益世界”为主题，进一步推动“环球风尚”理念的传播与落地，旨在呼吁社会各界提升在解决社会问题时的资源配置效率，节约利用各种资源，减小投入产出比，以精益求精的公益践行理念推动世界的健康可持续发展，让公益从点滴中做起，进入一个更加高效的世界。

2016“环球风尚”公益项目火热征集中
2016“环球风尚”公益项目火热征集中

 

2016“环球风尚”将继续倡导并探索“让公益时尚起来，让时尚公益起来”之道，公益项目的评审标准将根据今年“减·益世界”的主题，在“启发大众、跨界探索、有效传播”的基础上，在“减”的层面对参选项目进行考量和综合评定，最终评选出能够生动诠释“环球风尚”理念的风尚榜样。今年的风尚榜样将于12月在北京举办的2016环球风尚·年度盛典上正式揭晓。

2014、2015环球风尚·年度盛典汇聚了姚晨、海清、林保怡、李光洁、李云迪等逾百位名人明星，波兰、突尼斯等多国驻华使节，《新周刊》社长孙冕、WWF 世界自然基金会中国总干事卢思骋等公益领袖以及热衷公益的企业代表，打造了一个真正有助于推动中国公益事业发展的新平台。相关话题在各类媒体上以视频、图片、新闻稿等形式持续发酵。

爱心不在大小，善举不分规模，欢迎艺术、时尚、公益等领域的组织、机构、企业、个人、集体以及在操作执行中具备公益属性的项目，踊跃报名参与评选，并期待社会各界积极推荐。报名请点击2016环球风尚·年度盛典专题（http://fashion.huanqiu.com/special/shengdian2016/index.html），下载《2016环球风尚·申请表》，按要求填写后发送至“环球风尚盛典”官方邮箱 hqfs@huanqiu.com，或微信关注【环球网】，留言【报名】并根据提示操作。

如有疑问，详情垂询：010-52937吴女士。

为公益点赞，为善举加冕2016环球风尚·年度盛典期待你的参与！

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