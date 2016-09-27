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生活如此多胶：波士胶上海外滩举办卫材市场智能峰会

2016年09月27日 21:21 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年9月27日电 /美通社/ -- 阿科玛旗下品牌，全球领先的建筑、消费品和工业市场胶粘剂专家波士胶，在上海外滩举办了“亚洲卫材市场”智能峰会。这是波士胶“生活如此多胶”品牌全球推广盛事在上海开展的第二场活动。借此契机，波士胶表示，近期将面向亚洲卫材市场发布全新的智能弹性胶粘剂产品“Brilliance™”。

波士胶全球无纺布高级副总裁、亚洲高级副总裁Jeff Merkt先生致开幕辞
波士胶全球无纺布高级副总裁、亚洲高级副总裁Jeff Merkt先生致开幕辞

会上，波士胶与卫材行业受邀出席活动的约80位重要客户分享了行业内的最新解决方案，并共同庆祝其在亚太区的品牌全球推广活动。波士胶还向到场嘉宾展示了多个细分行业的市场现状和发展趋势，助力发展更加“智能”的卫材行业。同时，活动还邀请了婴儿纸尿裤终端消费者开展面对面的焦点小组访谈，帮助卫材制造商进一步了解消费者的市场需求。

婴儿纸尿裤终端消费者焦点小组访谈
婴儿纸尿裤终端消费者焦点小组访谈

“亚洲市场是全球卫材行业增长最快的市场。随着市场的不断发展和竞争的日益加剧，我们的客户需要不断升级的产品和差异化的解决方案，来满足终端消费者的不同需求。”波士胶全球无纺布高级副总裁、亚洲高级副总裁Jeff Merkt先生说到。“波士胶正把握每一个机会对话制造商和终端消费者，了解他们的实际需求，从而为我们的客户提供更加智能、更有针对性的胶粘剂解决方案，帮助他们赢得更多的市场份额。”

作为全球最大的弹性拉伸材料胶粘剂供应商和行业领导者，在过去的50多年里，波士胶一直致力于智能胶粘剂创新，不断推动卫材行业的变革和进步。波士胶即将发布的新型弹性橡筋胶产品Brilliance™作为世界上第一款高性能聚烯烃橡筋胶，将应用于卫材用品包括婴儿纸尿裤、女性卫生产品和成人失禁护理产品的弹性材料粘接上。

波士胶即将发布的新型弹性橡筋胶产品Brilliance(TM)
波士胶即将发布的新型弹性橡筋胶产品Brilliance(TM)

“生活如此多胶”是波士胶在全球发起的大型品牌系列活动，旨在让本地客户和终端消费者更好地认识和了解波士胶及其产品在日常生活中的应用。亚太区活动于今年的7月8日在上海外滩拉开序幕，除了2016年7月8日至2017年1月8日期间在外滩花旗银行大厦的外立面投放大型数字化广告之外，一系列针对不同行业研发的创新产品也将陆续揭晓。

外滩花旗银行大厦的外立面投放的“生活如此多胶”大型数字化广告
外滩花旗银行大厦的外立面投放的“生活如此多胶”大型数字化广告
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