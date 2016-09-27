G2A.COM为波兰游戏业新活动Good Game Expo提供支持

波兰热舒夫和香港2016年9月27日电 /美通社/ --

该活动于9月23日至25日在波兰华沙举行

期间举行了电竞比赛，奖金总额为50000美元

该活动由G2A.COM赞助支持

世界发展最快的数字游戏交易平台G2A.COM成为了在波兰华沙举行的Good Game Expo的主要赞助商。这项活动于9月23日至25日在中欧最大的展览与会议中心之一Ptak Warsaw Expo举行。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411247）

Good Game Warsaw为G2A提供了 “游戏之都”的波兰能与玩家互动交流的机会。玩家将能访问G2A的虚拟现实游乐园G2A Land以及通过Gotham VR虚拟“驾驶”蝙蝠侠的摩托车“游览”高谭市(Gotham)。G2A还将展示其一体式3D打印设备G2A 3D+和其G2A品牌直营。其他参展商包括Monster Energy、MSI、BE QUIET!、Gigabyte、Bigpoint Games、Hyperbook和TP-LINK。

电竞比赛是Good Game Expo的一大亮点，奖金总额达到50000美元。Good Game将举行《反恐精英：全球攻势》区域网比赛，共计128支队伍参赛，奖金为25000美元。其他比赛包括《炉石传说：魔兽英雄传》(Hearthstone: Heroes of Warcraft)和《英雄联盟》(League of Legends)以及《真人快打X》(Mortal Kombat X)、《街头霸王》(Street Fighter)和《铁拳》(Tekken)。G2A很高兴能够为一项重视电竞的活动提供赞助支持，并与70多个团队举行了100多场电竞和游戏活动。

Good Game Warsaw在三天时间里为玩家们带来精彩无比的内容，包括LAN派对、休闲区、免费游戏区、YouTube热门游戏活动、角色扮演比赛、一系列独立游戏、以及可以使用经典计算机和控制台的复古区，更有受欢迎的视频游戏音乐的现场表演。这将是G2A.COM希望走在这个游戏行业新发展的前沿并在Good Game Expo的首次露面。

G2A.COM公关总监Patryk Kadlec认为Good Game Expo将对G2A乃至波兰整个游戏行业产生积极影响，他说，“我们认为参与和支持新的游戏活动与传统有着重要意义。Good Game为我们提供了一个卓越机会，来关注和参与一项全新的活动。我们非常期待看到这个活动对波兰游戏行业带来的影响。”

请发邮件至：gpr@g2a.com 了解更多信息。