DJI大疆创新发布“御”Mavic Pro随身无人机

纽约2016年9月28日电 /美通社/ -- 全球飞行影像系统的开拓者和领导者DJI大疆创新当日发布“御”Mavic Pro无人机。此次发布的Mavic，小巧便携、易于上手，搭配有大疆最新的飞行平台和航拍技术，帮助用户随时随地挥洒创意。

图片 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412377

Mavic采用折叠式设计，折叠状态下，4个机臂紧贴机身，整体仅有矿泉水瓶大小，用户可将其放在背包中，并在短时间内完成飞行准备。紧凑式设计的背后， Mavic的功能依旧强劲。它配备有机械稳定的4K航拍相机、视觉导航系统、最远7公里的图传距离、最长27分钟的飞行时间，种种特性重新定义了小型无人机的技术标准。

大疆创始人、CEO汪滔说：“大疆成立至今的10年间，我们一直在思考应该如何不断优化无人机操作体验。我们从未停止对产品从外观到功能的更新迭代，希望看到大疆的产品能激发每位用户的想象力和创造力。Mavic再次集中体现了大疆在业界的领先地位，这一次，我们带给广大用户全新的工具，让他们用前所未有的方式讲述自己的航拍故事。”

无与伦比的飞行体验

基于FlightAutonomy系统，Mavic拥有无与伦比的稳定性、可操控性和安全性。FlightAutonomy是Mavic的大脑与神经系统，由前视、下视各一对视觉摄像头、主相机、GPS/GLONASS双模卫星定位系统、超声波模组、传感器冗余和24颗高性能计算内核等部件所组成。

相比于单个相机的传统光流技术，FlightAutonomy的有效距离更远，且能够感知三维空间环境。因此，无论有无卫星信号，Mavic都可以精准定位、导航、规划路线，从而在多种智能飞行模式下自主导航，在最快36公里/小时（10米/秒）的飞行状态中实现智能避障。

Mavic专用的高能量密度智能电池、高能效动力系统配合气动减阻优化的轻量化机身，让其续航时间远超同级别飞行器。在最佳状态下，Mavic的飞行时间长达27分钟，图传距离最远可达7公里。在运动模式下，Mavic最高时速可达64.8公里/小时（18米/秒），安全、灵活、响应迅速的飞行特性将令用户体会到竞速的快感。Mavic可在高达38.5公里/小时的风速下保持稳定悬停或飞行姿态，基于地理围栏系统（Geofencing）、作用于大疆其他各款飞行器产品的限飞区规则同样有效，避免用户飞入敏感区域或在这些区域中起飞。

与其他大疆无人机产品一样，Mavic在与地面端失去联系或低电量情况下将自动返航。此外，该款新品拥有全新的“精准降落”功能：两台下视相机会在每次起飞时拍摄一组照片，在返航着落过程中通过对下视观测和起飞记录照片的匹配来实现厘米级别的精准降落。

稳定的4K航拍系统

此次发布的Mavic Pro配有1200万像素航拍相机，可拍摄JPG和RAW格式照片；支持每秒30帧的4K视频和每秒96帧的1080p视频拍摄；大疆史上最小的三轴增稳云台令航拍画面告别抖动，远优于电子图像稳定系统；航拍相机可翻转90度实现竖拍，配合最近对焦距离0.5m的自动对焦相机，让Mavic成为自拍以及人像利器。

全新高清图像传输技术

Mavic全新设计的可折叠遥控器小巧别致，自带显示屏会显示高度、距离、电量等信息，用户可通过遥控器、手机以及遥控器结合手机（手机可固定于遥控器底部）三种方式进行操作，用户可在短时间内掌握各种功能，遥控器上的返航按钮、智能飞行模式暂停按钮将保证用户的飞行安全。

OcuSync高清图像传输技术的图传距离最远可达7公里，分辨率更可高达1080p。先进的频谱管理算法让它在信号拥堵的情况下拥有更强的抗干扰性。Mavic在OcuSync之外同时装备了2.4G/5G双频Wi-Fi链路，方便用户直接用手机操纵飞行器来应对诸如自拍、跟随、机上图片下载等近距离应用场景。用户通过DJI GO应用程序可实现在Facebook、YouTube和微博等社交平台上的视频直播，最高分辨率可达1080p。

史上最智能的无人机

在人机交互环节，智能视觉技术让Mavic实现了“指点飞行”，用户轻触手机屏幕画面，它就能将指令转换为航向，向选定的方向飞去并在整个过程中自动避开障碍物。

另外值得一提的还有“手势自拍”模式，让Mavic读懂用户的动作和手势指令。只需在飞行器前方相应做出动作，它就能自动将用户置于画面中央，待用户通过手势发出指令，机身闪光灯会进行倒数，自主完成空中自拍。手势自拍完全解放了用户双手，让您尽情在镜头前展示自我。

此外，借助最先进的机器视觉技术和飞行算法，备受好评的“智能跟随”模式也被移植到Mavic无人机当中，令这款飞行器能识别各种物体并实现自主跟随飞行。用户只需选定目标物体，飞行器无论身处何方都保持主相机面对目标并保持构图，同时从前方、后方、平行、环绕等任意角度实现智能跟随。特别值得一提的还有“地形跟随”模式，在用户操作飞行器时，它可以自主判断地势起伏并保持相对不变的离地高度（0.3至10米区间）。拍摄具有视觉冲击力的贴地飞行再也不是飞行高手们的专利。

在三脚架模式下，飞控将飞行器转变成一个悬浮在空中的三脚架相机，将用户的操纵输入转换成飞机位置和角度的精细微调，帮助用户实现精确构图和狭小空间内的安全飞行。

沉浸式飞行体验

大疆全新的第一视角FPV眼镜——DJI Goggle配备85度视角双1920*1080p LTPS显示屏，可与Mavic通过OcuSync直接连接，最大程度减少画面延迟，为用户提供浸入式飞行体验。也可在自己飞行时让他人通过眼镜观看实时画面。佩戴DJI Goggle的用户可以同时舒适的配搭眼镜，配合翻盖试设计让用户只需翻起前盖，就可以在第一人称视角和第三人称视角间迅速切换。

售价与发货

Mavic Pro中国售价为6499元人民币，智能飞行电池价格为499人民币，同时推出的全能套装包含一台Mavic Pro、额外的两块智能飞行电池、一个单肩包、备用螺旋桨、充电管家、车充，以及电池-充电宝转换器，全套装备价格为7999人民币。即日起，大疆官网商城开始接受预定，十月中旬开始发货。Apple官网商城和Apple Store零售店从即日起开始接受预定，十月中旬开始发货。深圳、首尔、香港旗舰店将在11月初开始销售。

了解Mavic更多详情请点击：www.dji.com/mavic

DJI Care换新计划

大疆现针对更加智能的Mavic推出DJI Care换新计划，当用户购买DJI Care换新计划后，在计划保障的时间内，如遇飞行器损坏，可拥有两次机会享受整机换新服务。每次换新只需支付一定服务费，即可获得全新或具有同等价值和功能的替代品。DJI Care换新计划目前在中国大陆、北美地区（美国、加拿大）、欧盟（27国）、英国以及澳大利亚推出。

了解DJI Care换新计划更多详情请点击：http://www.dji.com/service/djicare-refresh

“御”Mavic无人机精彩图片详见网盘链接：

百度网盘：http://pan.baidu.com/s/1hswPnPM

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关于DJI大疆创新

深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称DJI大疆创新）成立于 2006 年，以“The Future of Possible（未来无所不能） ”为主旨理念，专注无人机系统研发和生产， 致力于通过打造世界一流产品重新定义“中国制造”。

十年间，DJI大疆创新不断革新技术和产品，开启了全球飞行影像新时代；在影视、农业、地产、新闻、消防、救援、能源、遥感测绘、野生动物保护等多个领域，重塑了人们的生产和生活方式。作为民用无人机领导企业，DJI大疆创新占据全球消费级无人机70%以上市场份额，各类飞行平台和手持设备用户遍及全球百余个国家和地区。

从创立至今，DJI大疆创新坚守“激极尽志，求真品诚”的企业精神。我们尊重梦想、坚信实干、追求卓越，始终践行全新的文化和价值观，从未改变。没有一家公司像DJI大疆创新一样，将卓尔不群的产品之道贯穿到每一个细节，展现出改造世界的无限可能。

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