Miral揭开亚斯岛新形象

新形象绘出亚斯岛的多彩新未来

Miral首席执行官艾尔-扎比公布亚斯岛2022年发展愿景

Miral推出#亚斯岛之梦宣传活动，邀新老游客在线分享自己的亚斯岛之梦

阿联酋阿布扎比2016年9月28日电 /美通社/ -- Miral在阿布扎比法拉利主题乐园“法拉利世界”(Ferrari World Abu Dhabi)举行盛大发布仪式，揭开亚斯岛的新形象。为了体现这个旅游目的地的精神气质，新品牌形象的推出将更有力地展现这个位于阿联酋的世界级旅游目的地，以一流的休闲、人文和商业景点来吸引有着不同需求的游客。

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Miral董事长穆罕默德-哈利法-穆巴拉克阁下(HE Mohamed Khalifa Al Mubarak)评论道：“Miral致力于开发世界一流的休闲和娱乐目的地，为《Abu Dhabi Vision》（阿布扎比经济愿景）的贯彻提供重要推动力。旅游业是阿布扎比增长与发展规划的重要支柱，进一步提升亚斯岛这个旅游品牌是该目的地实现自我不断强大的必经之路。亚斯岛的发展方式确保它将继续为阿布扎比成为真正的全球顶级目的地提供重大支撑。”

Miral首席执行官穆罕默德-阿卜杜拉-艾尔-扎比(Mohamed Abdulla Al Zaabi)表示：“我们很高兴推出这一新的品牌形象，它真正抓住了亚斯岛的精髓。生动鲜明的运动感和充满活力的色彩搭配体现出亚斯岛所代表的生气勃勃的精神和对生活的热爱。这是一个里程碑，亚斯岛由此掀开新的发展篇章，同时依然坚持自己的核心价值观，即纯正、不断发展、充满活力、目标坚定、包罗万象和开拓进取。”

艾尔-扎比先生接着说道：“在新品牌形象推出的同时，亚斯岛2022年的发展愿景也向众人揭晓，就是成为全球十大亲子旅游目的地，每年招待4800万名游客。亚斯岛还打算吸引100,000位商务游客，岛上的家庭旅馆、生活方式酒店和商务酒店将供应4,000间客房。亚斯岛的独特之处在于它将标志性设计与自然美景巧妙融合。此外，由于地理位置优越并提供体验式的服务，该岛已成为阿布扎比的首选顶尖居住区。随着开发计划大刀阔斧地进行，亚斯岛上的居民将达到10,000人，每天还有10,000人往返此处。”

艾尔-扎比先生还说：“亚斯岛这个品牌不仅仅代表了一个抽象的愿景，它还扎根于人们的生活。岛上如今已形成一个丰富多样化的社区，成为该岛不可分割的组成部分，这最终会让这里具备重要的差异化，成为世界级的国际化旅游目的地。”

新品牌形象的推出标志着“亚斯岛之梦”(Yas Dream)宣传计划的启动，将邀请新老游客共同分享自己的“亚斯岛之梦”。这里不仅为寻求刺激的游客带来了快节奏的兴奋体验，也是那些渴望完全放松的人的天堂。“亚斯岛之梦”将从各个角度展示每位游客最钟情于亚斯岛的哪一点。使用“#亚斯岛之梦”标签，加入亚斯岛交流社区，一起分享自己最难忘的时刻和体验，并向大家推荐自己喜爱的景点。

亚斯岛不久前宣布，2016年夏季的游客人数增长50%，创下有史以来的最高记录。这个夏天，岛上的两大景点亚斯水世界(Yas Waterworld)和法拉利世界共迎来600,000多名游客。

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Miral简介

Miral是阿布扎比的旅游景点开发企业，通过独特的沉浸式体验将人与环境融合在一起。Miral主要负责开发和管理亚斯岛，其资产涵盖娱乐、酒店、休闲、体育、餐饮、零售和房地产项目。如今，亚斯岛拥有阿布扎比法拉利主题公园“法拉利世界”、亚斯水世界、亚斯林克斯高尔夫球场、亚斯购物中心、亚斯码头赛道、亚斯码头以及亚斯总督酒店旗舰店等七家酒店。详情请访问：http://www.miral.ae。

亚斯岛简介

亚斯岛是位于阿布扎比黄金海岸的独一无二的旅游目的地，与阿布扎比市中心和迪拜分别相距仅25分钟和50分钟的路程。这座岛屿有着令人惊叹不已的各种沉浸式体验，会永存于人们的记忆中。来到亚斯岛，您的亲朋好友、本地居民和商业游客最宝贵的时光都不会被辜负。在这里会收获各式各样的体验，绝色自然美景与标志性设计的融合，无法抵抗的魅力诱惑和温馨悠闲的家庭欢乐，怎能不叫人流连忘返。

亚斯岛拥有阿布扎比法拉利主题公园“法拉利世界”、亚斯水世界、亚斯购物中心、以举办F1阿提哈德航空阿布扎比大奖赛[TM](FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX[TM])闻名全球的亚斯码头赛道和亚斯林克斯高尔夫球场，全年都有众多世界级赛事和演唱会在这里上演。除亚斯总督酒店旗舰店之外，还有6家国际Yas Plaza Hotel酒店坐落于岛屿的中心位置。

亚斯岛建有世界顶级酒店、一流的主题乐园、充满活力的餐厅、林克斯高尔夫球场、汇聚全球顶尖品牌和餐厅的国际化购物中心，在这里还有机会见到世界明星的表演。该岛也是为各界商务人士打造的旅游目的地，多项活动设施能全方位满足客户的需求。从出色的会议场地到会议和庆祝活动设施，以及针对MICE（会议、激励大会、大型企业会议和活动展览）的管理服务，亚斯岛带来了商业与休闲相结合的全方位体验。

亚斯岛完美诠释了什么才是生活，在这里您将发现一个充满热情、力量和活力的世界。在亚斯岛，无穷乐趣嗨不停、每天都能放飞您的梦想。无限想象，无限冒险。

详情请访问http://www.yasisland.ae/，在社交媒体平台上关注该公司（Facebook、Twitter和Instagram），随时了解什么样的精彩体验在等待着您。

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