浙江广厦成立体育文化公司

——进军体育产业做大体育赛事等三大核心业务

杭州2016年9月28日电/美通社/ -- 9月26日，浙江广厦发布公告称，将出资1000万元，成立全资子公司浙江广厦体育文化有限公司，主要从事体育赛事、场馆运营、体育咨询及营销服务等三大核心业务。这是2015年下半年浙江广厦宣布三年内退出房地产行业战略决策进军影视文化产业后在转型路中迈出的又一坚实步伐。有体育业内人士认为，像浙江广厦这样实力雄厚的民营企业进军体育产业，一定是经过深思熟虑的结果，其目的不仅仅是“追风”那么简单，其在体育领域的“玩法”值得期待。

体育产业前景

国内体育产业：空间巨大风口来临

在国家大力发展体育产业、促进体育消费政策引领下，借助中国先后成功申办2022年北京冬奥会、2022年杭州亚运会的东风，体育产业正处于加速发展的重大机遇期。

自2014年10月国务院颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）以来，体育行业扶持政策频出，从根基上打开了体育产业化进程。受政策导向后，我国各类体育产业基金四处开花，资本快速涌入体育产业。2015年，体育行业整体获投金额超65亿元，是2014年的2.7倍，较2013年翻了164倍。融资笔数也由2013年的11笔增长至2015年的148笔。

杭州师范大学体育与健康学院休闲体育专业部执行主任刘洋说，期间还能看到原来多发于商业的跨国收购、并购等事件，开始频频从体育产业中传来。中超的转会费、球员的薪水等都是前所未有的增长。

在刘洋看来，这些变化与体育产业在过往很长时间内不被重视有关；同时，也成为了我国体育产业从计划经济走向了市场经济。他说，原来的体育基本上是两个计划构成，即以奥运等比赛夺金争光以及全民健身。随着人们生活条件的改善，对于体育产业的需求也在激增，并且伴随着VR等科技的发展，就连观赛这样传统的模式都在得以颠覆。

省内体育产业：超5000亿元鼓励民间资本加入

作为民营经济大省，浙江社会资本投资、参与体育积极性高涨。以莱茵体育、阿里体育为代表的“体育+资本”布局加速，体育资本市场更加活跃。除此，“体育+旅游”、“体育+文创”以及体育用品制造业等迅速崛起或快速增长，初步形成融合发展、良性发展的格局，尤其在经济转型升级、经济新增长点中扮演越来越重要的角色。

2015年11月召开的浙江省促进体育产业发展会议明确提出，到2025年浙江省体育产业总规模将超过5000亿元，增加值在地区生产总值中的比重达到1.6%。这一红利，对浙江本土企业来说是一块很大的蛋糕。

今年7月，浙江省体育局局长孙光明就《浙江省体育发展“十三五”规划》答记者问时指出，未来五年，浙江省主要会在完善体育产业结构、优化体育产业空间布局、激活体育产业市场主体、打造体育产业发展平台和完善体育产业扶持体系五个方面下一番功夫。浙江省体育局体育经济处处长姜建成提出，未来五年将积极吸引社会资本，引导1000亿各界资本投资体育产业，培育体育上市公司、运动休闲旅游（康复）基地和体育示范企业100个以上，全省体育产业总产出将超过3000亿元。

姜建成还提到，“十三五”期间，浙江省将努力培育以平湖九龙山航空运动小镇、绍兴柯桥“酷玩小镇”等为代表的体育特色小镇10个以上，加强体育产业示范基地建设，打造体育制造业集群，加强体育产业区域合作，打开投融资渠道，扶持5家相关企业上市。

可见，浙江广厦成立专门体育文化公司正当其时，具有广阔的发展空间和发展潜力。

广厦系进军体育产业优势明显

11年的体育基因有助于快速准确发展

“浙江有3个职业篮球队，2个职业足球队，”刘洋说，其中浙江广厦的控股股东广厦控股集团有限公司的浙江广厦猛狮篮球俱乐部就占一席，而且至今发展了11年，从经营球队、赛事运营的角度来说，具有一定的经验优势，积累了相当高的社会知名度和影响力，同时也储备了一些体育运营人才。

据了解，赛事运营是体育产业的核心环节，可以分为竞技类体育赛事和群众参与类体育赛事。竞技类体育赛事具备更长的价值链，包括足球、篮球等；群众类体育赛事拥有更宽广群众参与基础，包括城市马拉松、自行车比赛、三人篮球赛、室内五人足球赛等。

从浙江省体育发展“十三五”规划中看到，在此期间，我省将着力打造、提升一批精品赛事，比如杭州马拉松、北仑国际女排精英赛等，同时引进一批适合浙江的国际大型体育赛事。“十三五”期间，浙江将举办2017年全国大学生中学生运动会、2020年全国农民运动会，并将计划申办2019年东亚青年运动会和2018/2020世界短池游泳锦标赛及世界游泳大会等多项重大赛事，更有2022年亚运会。

而在群众类体育赛事上，浙江省体育局群众体育处处长陆根沙曾提到，要在省内打造一批全民健身品牌项目，培育一批地方特色品牌项目。比如全省体育大会、海洋运动会等，扶持推广足球、篮球、登山、路跑、游泳等一批老百姓参与度高的健身项目。

有一位不愿公开姓名的体育业内人士说，像广厦这样参与过联赛、职业赛等大型比赛积累了丰富赛事运营经验的企业来说，承接政府或企业赛事或者自己主办赛事完全不成问题，并且可以在原有经验上深度挖掘其中的潜能。所谓的潜能，就是现在并不成熟的观赛比赛的消费市场。在国外，观看体育赛事成为家庭文化的一部分，也是家庭度假方式之一。如何调动赛事观看氛围，如今最直白的方式便是将大牌的外援引入，既可以提升观赛的卖点，也能够提升球队的实力。

房产“血统”让场馆运营更切合市场

刘洋表示，接下去杭州将承办的亚运会，对于浙江广厦这样从房地产转型到体育产业的企业来说又是一个优势。“亚运会的场馆建设不会再像以前那样，为了比赛而建设，现在更多的是考虑经营与建设的结合，举办赛事能用，日常也能够用。”

虽然离2022年亚运会召开还有几年时间，但是，对于这一届亚运会的举办宗旨已经明确定性为“绿色、智能、节俭、文明”，为此，刘洋说，更多的场馆会利用现在符合条件的场馆，或者改建一批符合条件的场馆。为此，在场馆建设中，会采用BOT、PPP等方式来进行，这时民营经济就有了参与空间，可以从规划、建设之初就将赛事、日常运营等充分结合进行经济效益分析。

同时，浙江省体育局群众体育处在介绍“十三五”规划时提到，到规划期末，浙江省人均场地面积要达到2.1平方米。全省范围内将新建、续建一大批体育场馆设施、1000个社区多功能运动场、500个拆装式泳池等。

刘洋还提到，现在的体育产业并非是独立的一个产业，更多的也是与健康、房地产、旅游等产业进行融合。比如说，与旅游的结合，从大意义上来说，就是将房地产、旅游、体育“三合一”。

据了解，2022年冬奥会落户北京，中国冬季项目迎来难得的发展契机。在国家体育总局“北冰南展西扩”和3亿人开展冰雪活动的要求下，作为南方省份的浙江也嗅到了冰雪运动蕴含的潜力。

浙江省体育局在调研中发现，浙江目前共有民间投资的冰雪项目11个，主要集中在滑雪和滑冰，百姓的参与度非常高。接下来，还会有一批高山滑雪场等项目陆续投入建设。刘洋说，这些项目从某种程度上来说，就是一种体育场馆，当然，也可以成为旅游体验项目，如果周围配上宾馆酒店，那就是三者有效地结合。