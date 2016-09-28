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欧洲最大百货公司欢庆75周年

2016年09月28日 08:53 编辑： 经理人网编辑
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西班牙英格列斯百货黄金周大打“中国牌”邀您“品位西班牙”

马德里2016年9月28日电 /美通社/ -- 今年恰逢欧洲时尚零售巨头西班牙英格列斯百货公司（El Corte Ingles）75周年店庆。十一“黄金周”期间，英格列斯百货将大打“中国牌”，在西班牙境内多家门店内举办一系列促销活动，并将通过微信公众平台和微博等中文社交媒体进行推广，从“线上”到“线下”带领中国消费者一同领略“品位西班牙”。

欧洲一直以来都是中国游客出境旅游最热门的目的地。而作为全欧旅游购物退税率最高的国家，西班牙近年来已经成为许多中国游客欧洲行必到的旅游目的地。今年随着多条中国直达西班牙的航线相继开通，中国公民前往西班牙旅游的数量有望在今年再创新高。为西班牙最大的百货零售企业，英格列斯百货也大力迎合中国旅客及消费者的需求，为中国游客量身打造了一系列主题活动。

英格列斯百货国际旅游及市场营销总监，哈维尔.菲尔南德斯.安蒂诺（Javier Fernandez Andrino）表示：“我们一向非常重视来自中国的游客和消费者。为了向中国游客提供更便捷的服务，我们不仅开通了中文的微信，微博。更在店内设置了中文服务柜台，帮助中国游客处理购物和退税的相关事项。我们的目标是通过细致入微的服务，让中国游客在英格列斯也能感受到宾至如归的体验。”

十一“黄金周”适逢英格列斯百货75周年纪念，英格列斯百货将举行大型促销活动来迎接中国游客的到来，并以惊喜折扣回馈消费者，带领中国游客一同“品位西班牙”。

9月28日至10月9日到店消费的中国游客除了可以享受10%的游客专属折扣外。在马德里的卡斯蒂利亚（Castellana）旗舰店，一次性购买免税品金额满50000欧元（不含税）的顾客，可凭发票领取一份特别大礼，一篮精美西班牙饕餮美食。一次性购买免税品金额满20000欧元（不含税）的顾客，则可领取一瓶尊尼获加金牌珍藏威士忌。在巴塞罗那对角线（Diagonal）旗舰店一次性消费满10000欧元（不含税）的顾客，凭发票可领取一篮精美西班牙饕餮美食。到上述两间旗舰店消费的中国游客，还可以在店内扫描微信二维码，参与互动游戏，有机会赢取惊喜大奖。

另外，英格列斯更将通过微博平台，举行与中国消费者互动活动。在国内的网友，也有机会在“黄金周”期间获得由英格列斯百货送出的西班牙特色精致礼品。

多家名表，奢侈品及珠宝品牌都将加入此次的75周年庆和“黄金周”大促。参与品牌包括：宝珀百年灵宝格丽卡地亚格拉苏蒂原创万国表积家浪琴沛纳海欧米伽泰格豪雅。

百货公司内的超级市场及餐厅可让旅客品尝各式西班牙菜式，而“美食体验区”更有著名大厨，以最佳食材及最新烹调方法炮制米其林星级佳肴。另外，作为首个引进中国银联卡系统的欧洲百货公司，英格列斯百货公司届时将接受银联卡支付。

(后附活动详细信息及参与品牌名录)

欧洲最大百货公司欢庆75周年
欧洲最大百货公司欢庆75周年

旗舰店地址：

马德里卡斯蒂利亚店（Castellana）：Paseo de la Castellana 71- Madrid
巴塞罗那对角线店（Diagonal）：Avenida de Diagonal 617- Barcelona

英格列斯百货微博
http://weibo.com/3182768564

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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