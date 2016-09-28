欧洲最大百货公司欢庆75周年

西班牙英格列斯百货黄金周大打“中国牌”邀您“品位西班牙”

马德里2016年9月28日电 /美通社/ -- 今年恰逢欧洲时尚零售巨头西班牙英格列斯百货公司（El Corte Ingles）75周年店庆。十一“黄金周”期间，英格列斯百货将大打“中国牌”，在西班牙境内多家门店内举办一系列促销活动，并将通过微信公众平台和微博等中文社交媒体进行推广，从“线上”到“线下”带领中国消费者一同领略“品位西班牙”。

欧洲一直以来都是中国游客出境旅游最热门的目的地。而作为全欧旅游购物退税率最高的国家，西班牙近年来已经成为许多中国游客欧洲行必到的旅游目的地。今年随着多条中国直达西班牙的航线相继开通，中国公民前往西班牙旅游的数量有望在今年再创新高。作为西班牙最大的百货零售企业，英格列斯百货也大力迎合中国旅客及消费者的需求，为中国游客量身打造了一系列主题活动。

英格列斯百货国际旅游及市场营销总监，哈维尔.菲尔南德斯.安蒂诺（Javier Fernandez Andrino）表示：“我们一向非常重视来自中国的游客和消费者。为了向中国游客提供更便捷的服务，我们不仅开通了中文的微信，微博。更在店内设置了中文服务柜台，帮助中国游客处理购物和退税的相关事项。我们的目标是通过细致入微的服务，让中国游客在英格列斯也能感受到宾至如归的体验。”

十一“黄金周”适逢英格列斯百货75周年纪念，英格列斯百货将举行大型促销活动来迎接中国游客的到来，并以惊喜折扣回馈消费者，带领中国游客一同“品位西班牙”。

9月28日至10月9日到店消费的中国游客除了可以享受10%的游客专属折扣外。在马德里的卡斯蒂利亚（Castellana）旗舰店，一次性购买免税品金额满50000欧元（不含税）的顾客，可凭发票领取一份特别大礼，一篮精美西班牙饕餮美食。一次性购买免税品金额满20000欧元（不含税）的顾客，则可领取一瓶尊尼获加金牌珍藏威士忌。在巴塞罗那对角线（Diagonal）旗舰店一次性消费满10000欧元（不含税）的顾客，凭发票可领取一篮精美西班牙饕餮美食。到上述两间旗舰店消费的中国游客，还可以在店内扫描微信二维码，参与互动游戏，有机会赢取惊喜大奖。

另外，英格列斯更将通过微博平台，举行与中国消费者互动活动。在国内的网友，也有机会在“黄金周”期间获得由英格列斯百货送出的西班牙特色精致礼品。

多家名表，奢侈品及珠宝品牌都将加入此次的75周年庆和“黄金周”大促。参与品牌包括：宝珀、百年灵、宝格丽、卡地亚、格拉苏蒂原创、万国表、积家、浪琴、沛纳海、欧米伽和泰格豪雅。

百货公司内的超级市场及餐厅可让旅客品尝各式西班牙菜式，而“美食体验区”更有著名大厨，以最佳食材及最新烹调方法炮制米其林星级佳肴。另外，作为首个引进中国银联卡系统的欧洲百货公司，英格列斯百货公司届时将接受银联卡支付。

(后附活动详细信息及参与品牌名录)



欧洲最大百货公司欢庆75周年

旗舰店地址：

马德里卡斯蒂利亚店（Castellana）：Paseo de la Castellana 71- Madrid

巴塞罗那对角线店（Diagonal）：Avenida de Diagonal 617- Barcelona