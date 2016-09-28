携程商旅CEO方继勤：经济新常态，人力资源信息化变革迫在眉睫

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 在过去三年，携程商旅技术人员增长了4倍，平均年龄为26岁，2016年，携程商旅人力资本费用占比环比上涨5.5%。2016年9月22日，在第十一届新人力高峰论坛上，携程副总裁兼商旅事业部CEO方继勤透露上述数据并表示，在中国经济新常态下，人力资源也迎来了知识型比重增加，人力成本猛增的新常态。

人力资本费用提升，企业如何寻找新的增长点？技术革新成了重中之重。方继勤透露，在携程商旅内部，借助“互联网+”技术，一场信息创新变革正在进行。无论是员工招聘、股权激励、考核晋升还是日常办公，都能通过网络系统实现。

人力资源迎来新常态：成本与流失率双双走高

经历了三十年高速增长，中国经济增速从高速转向中高速，制造业产能过剩，经济结构需要调整，第三产业成为经济主导。经济新常态下，企业人力资源也正进入新常态：人才偏向知识型、人员年轻化、人员成本逐年加码，人力资源压力正在加大。

在此次论坛上，方继勤公布了一组携程商旅的人力数据变化，来印证上述新特征。

在携程商旅，研发团队员工近3年内增长了4倍 -- 在新常态下，人才结构更偏向知识型，整体学历提升，携程商旅也正在加大技术型人才比重。

员工平均年龄三年来都保持在26岁，年轻的团队更容易给企业带来创新活力，但也造就了更高的流动率，携程商旅今年人才流动同比增长了4%，年轻人自我意识增强及企业的末位淘汰制，都成为了流动增长的原因。

用工成本则迎来猛增。2015年携程商旅人力成本同比增长1.5%，而2016年这一数据猛增至7%。这其中包括各类保险工资上浮，也与企业越发注重人性化与福利有关。

企业求变之道：信息化创新提升人力效率

新常态的形势下资本受限，劳动力成本上升，企业如何寻找新的增长点？

“根据美国著名经济学家索洛的经济增长理论，当劳动力不能增加，资源受限的情况下，驱动经济增长需要大力发展技术创新。”方继勤认为，用信息创新帮助提升效率，已成了企业迫在眉睫的议题，“把IT作为一种工具，通过信息化、软件服务与某一行业进行结合，来提升效率、改善流程，最甚者用新技术去创造新模式，颠覆传统。”

在携程商旅，一场基于“互联网+”的人力资源变革正在展开。

“如果还用传统方式，很难招到我们想要的技术人才。”方继勤表示，在携程商旅，传统的社招、自投、猎头推荐正被微信营销等逐步取代，公司正通过互联网、手机、PAD端的应用，来传播企业文化与员工福利。

为吸引技术人才，携程商旅每年会在网上举办全国性编程赛事，吸引数千名IT人员或技术人员参加，企业通过赛事积攒人才信息，招揽其中的优秀者。

为了吸引全球顶尖人才，携程商旅每年会通过特别渠道GLP（Global Leader Plan，全球领袖人物计划），到美国排名前50的高校与顶尖留学生签约。

为留住核心人才，携程采用了国内少见的SBU期权激励。方继勤表示，这一激励方式与单纯发放股权不同，集团内的多个事业部在集团模拟上市，类似证券交易所，事业部的市值增长与绩效紧密相关，其骨干每年有期权奖励。“通过这样的绩效管理，事业部市值的增长给员工带来更大的回报，这一回报有时远超加薪。”

此外，在员工日常运作方面，携程商旅正加快自动化转型，以快优先。基于员工的程管家系统，任何费用申请、批复、报销都可以通过互联网实现，两三人做的事情，如今一人就能搞定，需要几天做的事情，几小时就能搞定。人力节省的同时，淘汰了低效、无法适应学习和转变的人。

差旅统一管理：可助企业最高节省30%差旅费

关于人力效率的改革不仅发生在内部，携程商旅也在用技术帮助更多企业提升效率，节省成本。

差旅成本是仅次于人力资源成本的第二大可控成本，而在中国，仅不到10%的企业统一管理差旅业务。在此次论坛上，方继勤一一列举商务差旅的痛点。对管理者而言，员工出行报销是否合规，水分多不多，灰色地带多不多，员工差旅数据是否及时、完整等都是难题。对员工而言，则存在报销繁琐、整理发票、出差垫付等问题。

携程商旅既提供中小客户标准化的平台服务，也提供大客户定制化服务，可在降低产品采购价格同时，提升企业效率，简化结算、报销、审批等各个环节，帮助企业节约10%~30%差旅费，吸引了6000多家大型企业和10000多家中小企业使用。

方继勤表示：“我们一个订单，从出差申请预订，到领导审批，直至出票出行，17秒钟可以完成。而这个用传统方式做，没有半小时到一小时无法实现。”

对企业审批人员而言，让人头疼的差旅超标问题可得以解决 -- 系统能设定员工差旅管控标准，如不同级别员工能享受什么待遇，坐经济舱还是头等舱，住高标准酒店还是低标准酒店。通过PC端、手机APP甚至微信应用，审批人可随时随地审批员工出差申请。

另外，携程商旅还为企业提供预存、月结、现付等多种灵活的结算方式，一月一张大发票，员工无须经历垫付差旅资金、收集发票等繁琐流程；财务结算人员可省去大量数据统计工作，每一单的实际开销一目了然。

“我们的差旅管理，让企业与员工的差旅矛盾得到很好的缓解。一切变得透明、合规，效率大大提高。”方继勤表示。