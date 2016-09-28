2016中网开战 独家VR设备合作伙伴 Pico全程助阵

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016中国网球公开赛（ChinaOpen）于9月25日-10月9日在国家网球中心举行。其中 ITF 青少年赛已于近日率先开战，打响了中网第一枪。大赛期间，Pico作为中网独家 VR 合作伙伴，将为赛事提供从全景内容、VR游戏，到专业级 VR 模拟设备体验的全方位虚拟现实产品与技术嵌入的支持。



Pico独家赞助中国网球公开赛

作为仅次于四大满贯的“四大超级赛事”之一，中国网球公开赛已经成为国际体坛的重量级黄金赛事，广受体育爱好者们的关注。本届赛事更成功吸引到拉菲尔.纳达尔、诺瓦克.德约科维奇、玛蒂娜.辛吉斯等顶尖国际职业网球运动员亮相赛场。

大赛期间，Pico将联手中网组委会、Upano极图，现场采集赛场内外精彩赛况与球星花絮，以高清全景图片和全景视频形式为球迷们进行呈现，以期以“足不出户追热点”的方式丰富内容平台、升级用户体验。十一期间，“2016中网赛事专区”将全面上线 Pico 内容平台。届时，中网球迷和 Pico 用户可通过进入 Pico Neo VR 一体机的内置影视专区，或手机下载 PicoVR app 的方式亲历中网现场、零距离接触网球明星。

10月1日-10月9日 WTA 皇冠明珠赛和 ATP500 赛开赛期间，Pico将联合多家合作伙伴在赛场多处设置 VR 体验区，打通线上内容与线下硬件的双重服务体验。期间，球迷与 VR 爱好者们可在中信银行、球友圈现场展区和布拉德球场的 VR 体验区内试戴 Pico 品牌明星产品 Pico Neo VR 一体机和 Pico 1S 虚拟现实头盔，体验 VR 游戏、全景视频、3D影视等多种 VR 内容。

除此之外，中网中央球场 -- 钻石球场的球员休息室内，更为参赛球员设有专属 VR 体验区，球员们可在比赛前后体验 Pico Neo VR 一体机和 Pico GT 运动座舱，Pico GT可配合 Pico Neo 中飞行、驾驶等游戏内容产生碰撞、震动的动态效果，为球员们带来轻松丰富的游戏体验。

届时，Pico还将亮相中网酒会、中信银行 lucky draw 幸运球等活动，持续为球迷和用户提供中网现场的一手 VR 资源。