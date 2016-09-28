认识Magirus机场救火车-水中呼吸的Dragon

伦敦2016年9月28日电 /美通社/ --

凯斯纽荷兰工业集团网站CNHIndustrial.com 的最新重要内容：集团旗下 Magirus 品牌的机场消防车 DRAGON车型的图文介绍。更多详情请点击链接：cnhindustrial.com/en-us/top_stories/Pages/the_water_breathing_dragon.aspx

扑灭大火、拯救生命并保护基础设施是消防部门日常要面对的任务。在机场，当发生火灾紧急情况时，所有这些任务经常需要同时完成，这带来了更大的挑战。航空紧急情况发生时几乎总是伴随着火险，机场消防队必须时刻准备待命。凯斯纽荷兰工业集团旗下全球消防设备品牌 Magirus 负责产品管理的 Andreas Wenzel 解释说：“任何没有经历过飞机跑道上面煤油起火的人不会理解每一秒钟有多宝贵”。

Magirus 在行业内拥有卓著声誉，可提供各种先进的机场消防车辆和零部件，帮助消防队快速有效地应对各种紧急情况。Magirus机场产品线的明星产品 DRAGON 系列包括三个车型（DRAGON X4、DRAGON X6 和 SUPERDRAGON X8）。DRAGON 的独特之处在于其能够通过从 100 米的距离外喷洒水、泡沫或粉末，并泵出高达 10,000 升水/分钟，同时以 70 公里/小时速度行驶，对事故作出快速响应。

为大型机场专门开发的52吨DRAGON SUPERDRAGON X8 车型可在 25 秒内达到 80 公里/小时的速度。该车型系列配备双发动机，均为凯斯纽荷兰工业集团旗下动力科技品牌 FPT Industrial 生产的 C13 发动机。这些发动机使用特定数据加以设置，以满足机场的各种要求。两台发动机同时启动时，车辆最大功率可达到 1,120 马力。

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CNH Industrial N.V.（凯斯纽荷兰工业集团）（纽交所代码：CNHI/米兰证券交易所代码：CNHI）凭借其多年的行业经验，丰富的产品种类与遍布全球的业务网络，已成为全球生产资料行业的领军企业。公司旗下汇集了多个工业领域内的国际主流品牌：凯斯（Case IH）、纽荷兰（New Holland Agriculture）和 斯太尔（Steyr）（拖拉机和农业机械领域）；凯斯（Case）和 纽荷兰工程机械（New Holland Construction）（工程机械领域）；依维柯（Iveco）（商用车领域）；Iveco Bus 和 Heuliez Bus（公共汽车和客车领域）；Iveco Astra（采石设备和工程车辆领域)；Magirus（消防车辆领域）；Iveco Defence Vehicles（国防和民防领域）；菲亚特动力科技（FPT Industrial）（发动机和变速箱领域）。更多信息，请访问公司网站：www.cnhindustrial.com

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