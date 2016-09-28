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利物浦大学在线学位课程助力职场人士再教育转型

2016年09月28日 09:00 编辑： 经理人网编辑
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-- 劳瑞德在线教育荣获HRMAC优选供应商称号

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016年9月23日，五百多位人力资源从业人士相聚上海富豪东亚酒店，参加由人力资源管理者工会 HRMAC 举办的“用洪荒之力破解人力资源发展的惟一真相 -- 人力资源大型公益论坛”。作为职场人士学历教育领军者，劳瑞德在线教育携旗舰品牌利物浦大学在线学位课程荣获 HRMAC 优选供应商称号，为职场人士学历教育提供全新选择。

利物浦大学在线学位课程大中华区招生负责人Andy Zhou发表获奖感言
利物浦大学在线学位课程大中华区招生负责人Andy Zhou发表获奖感言

人才发展一直是人力资源领域的重要话题之一，企业要发展，人才是基础。在当今日趋激烈的市场竞争中，企业对于人才的要求也越来越高，国际化全方位复合型人才始终是职场的香饽饽，相应的越来越多职场精英也将目光聚焦职场再教育，渴望提升自我，始终走在劳动力市场的最前沿。

在本次活动上，利物浦大学在线学位课程大中华区招生负责人 Andy Zhou 在接受 HRMAC 授予“优选供应商”奖项时，说道：“目前市场上的在职教育形式千变万化，面对纷繁的教育市场，许多职场人士开始感到迷茫。是选择短期的技能型培训，还是选择一个 MBA 提升眼界？毫无疑问，我要学已经深深志根于许多职场人士的心中，然而学什么怎么学确是值得思考的问题。”

作为全球最大的高等教育集团，劳瑞德携手英国著名红砖名校利物浦大学，为有意通过学术深造寻求职业突破的职场人士，提供100%在线学位课程。无需放弃现有工作，就可随时随地学习相关专业学术知识。利物浦大学所提供的所有在线硕士、博士学位课程和研究生课程皆获得 QAA 英国高等教育质量保证，享有国际权威学术认证，不仅能让学生取得与在校学习一样享誉国际的学位证书，更能让职场精英拓宽视野，建立国际化人脉网络。

100%在线学习形式，学生不出国门即可进行硕士、博士课程的学习
100%在线学习形式，学生不出国门即可进行硕士、博士课程的学习

利物浦大学在线学位课程为学生提供极大的学习灵活性和便利性。所有在线学位课程非同步进行，学生可以随时随地上线学习，与导师和来自世界各国的同班同学互动交流。为了更好地支持学生学习，每一个在线学位课程都有明确的结构框架，可以更好地帮助学生理清学习脉络，激发学生的学习热情。利物浦大学在线学位课程，为职场人士量身定制，为在职人士的学历再教育提供全新选择：

  • 为职场人士量身打造：不出国门在线学习，收获顶尖名校学位证书，让忙碌的职场人士工作深造两不误，打造职场人士晋升捷径；
  • 兼顾学术与实际运用：课程设置以职业发展为导向，让学生收获学术知识的同时，结合当下最热门前沿的商业案例，加深学生对于当今商业社会的理解；
  • 个性化安排学习时间：100%在线学习，随时随地上线即学，学生可根据实际情况自由安排学习，打破了传统教育定时定点的束缚；
  • 拓宽全球化职业视角：高度互动的国际化精英课堂，学生可以与来自世界各地的业内精英人士交流沟通，构建国际化人脉网络。
24/7上线即学，便于职场人士合理安排工作与学习时间
24/7上线即学，便于职场人士合理安排工作与学习时间

作为劳瑞德在线教育旗舰品牌，自利物浦大学在线学位课程正式进入中国市场以来，已经有越来越多企业和专业协会与劳瑞德开展战略合作，联手为企业员工提供自身职业发展的指导，让职场专业人士通过在线学习的方式，全面提升竞争力，从而为企业创造更大的价值。利物浦大学在线学位课程始终致力于促进职场人士事业发展，为职场人士再教育注入全新理念，打造创新型的学习形式，吸引了众多企业人力资源相关人士以及行业协会的众多关注。

目前利物浦大学在六大专业领域为职场人士提供硕士、博士及研究生学历证书课程，包括：管理学、心理学、IT、法律、教育学和公共健康。广受中国职场人士欢迎的在线学位课程有：MBA管理学硕士项目管理硕士运营与供应链管理硕士心理学硕士信息技术硕士网络技术与大数据硕士以及公共健康硕士等。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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