利物浦大学在线学位课程助力职场人士再教育转型

-- 劳瑞德在线教育荣获HRMAC优选供应商称号

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016年9月23日，五百多位人力资源从业人士相聚上海富豪东亚酒店，参加由人力资源管理者工会 HRMAC 举办的“用洪荒之力破解人力资源发展的惟一真相 -- 人力资源大型公益论坛”。作为职场人士学历教育领军者，劳瑞德在线教育携旗舰品牌利物浦大学在线学位课程荣获 HRMAC 优选供应商称号，为职场人士学历教育提供全新选择。



利物浦大学在线学位课程大中华区招生负责人Andy Zhou发表获奖感言

人才发展一直是人力资源领域的重要话题之一，企业要发展，人才是基础。在当今日趋激烈的市场竞争中，企业对于人才的要求也越来越高，国际化全方位复合型人才始终是职场的香饽饽，相应的越来越多职场精英也将目光聚焦职场再教育，渴望提升自我，始终走在劳动力市场的最前沿。

在本次活动上，利物浦大学在线学位课程大中华区招生负责人 Andy Zhou 在接受 HRMAC 授予“优选供应商”奖项时，说道：“目前市场上的在职教育形式千变万化，面对纷繁的教育市场，许多职场人士开始感到迷茫。是选择短期的技能型培训，还是选择一个 MBA 提升眼界？毫无疑问，‘我要学’已经深深志根于许多职场人士的心中，然而‘学什么’和‘怎么学’确是值得思考的问题。”

作为全球最大的高等教育集团，劳瑞德携手英国著名红砖名校利物浦大学，为有意通过学术深造寻求职业突破的职场人士，提供100%在线学位课程。无需放弃现有工作，就可随时随地学习相关专业学术知识。利物浦大学所提供的所有在线硕士、博士学位课程和研究生课程皆获得 QAA 英国高等教育质量保证，享有国际权威学术认证，不仅能让学生取得与在校学习一样享誉国际的学位证书，更能让职场精英拓宽视野，建立国际化人脉网络。

利物浦大学在线学位课程为学生提供极大的学习灵活性和便利性。所有在线学位课程非同步进行，学生可以随时随地上线学习，与导师和来自世界各国的同班同学互动交流。为了更好地支持学生学习，每一个在线学位课程都有明确的结构框架，可以更好地帮助学生理清学习脉络，激发学生的学习热情。利物浦大学在线学位课程，为职场人士量身定制，为在职人士的学历再教育提供全新选择：

为职场人士量身打造： 不出国门在线学习，收获顶尖名校学位证书，让忙碌的职场人士工作深造两不误，打造职场人士晋升捷径；

不出国门在线学习，收获顶尖名校学位证书，让忙碌的职场人士工作深造两不误，打造职场人士晋升捷径； 兼顾学术与实际运用： 课程设置以职业发展为导向，让学生收获学术知识的同时，结合当下最热门前沿的商业案例，加深学生对于当今商业社会的理解；

课程设置以职业发展为导向，让学生收获学术知识的同时，结合当下最热门前沿的商业案例，加深学生对于当今商业社会的理解； 个性化安排学习时间： 100%在线学习，随时随地上线即学，学生可根据实际情况自由安排学习，打破了传统教育定时定点的束缚；

100%在线学习，随时随地上线即学，学生可根据实际情况自由安排学习，打破了传统教育定时定点的束缚； 拓宽全球化职业视角：高度互动的国际化精英课堂，学生可以与来自世界各地的业内精英人士交流沟通，构建国际化人脉网络。

作为劳瑞德在线教育旗舰品牌，自利物浦大学在线学位课程正式进入中国市场以来，已经有越来越多企业和专业协会与劳瑞德开展战略合作，联手为企业员工提供自身职业发展的指导，让职场专业人士通过在线学习的方式，全面提升竞争力，从而为企业创造更大的价值。利物浦大学在线学位课程始终致力于促进职场人士事业发展，为职场人士再教育注入全新理念，打造创新型的学习形式，吸引了众多企业人力资源相关人士以及行业协会的众多关注。

目前利物浦大学在六大专业领域为职场人士提供硕士、博士及研究生学历证书课程，包括：管理学、心理学、IT、法律、教育学和公共健康。广受中国职场人士欢迎的在线学位课程有：MBA、管理学硕士、项目管理硕士、运营与供应链管理硕士、心理学硕士、信息技术硕士、网络技术与大数据硕士以及公共健康硕士等。