SGS与CargoSmart联合推出SOLAS VGM解决方案

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- SGS中国公司与全球船运管理软件方案供应商CargoSmart（以下称货讯通）在香港签署战略合作协议，宣布联合推出帮助发货人遵循海上人命安全公约 (SOLAS) 的集装箱重量验证 (VGM) 新法规的解决方案。该项合作让发货人得以从双方公司获得可信赖的解决方案以遵循标准化且高效的集装箱称重流程，并及时收集且向承运人提交必要的信息以应对新法规的要求。

作为全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，SGS帮助全球生产商建立标准化流程，并提供实地检测和评估，以验证获取VGM数据的称重流程。SGS中国区市场经理王颖先生表示：“这项合作让客户能够从货运称重到电子文档提交的整个过程都能符合全球各国的VGM法规要求。通过货讯通的平台，发货人和称重服务供应商能够协同合作，便捷快速地向多家承运人在线提交VGM信息。”

货讯通商务总裁雷振球先生表示：“我们非常高兴SGS能加入货讯通的合作伙伴网络，共同帮助发货人和称重服务供应商通过标准化流程和认证设备优化他们的称重流程，确保VGM信息的准确性。货讯通和SGS的合作为发货人带来了一系列互补的解决方案，帮助他们高度遵循新法规。”

根据国际海事组织修订后的SOLAS要求，作为加载上船出口的条件，装载完毕的集装箱须有重量验证。2016年7月1日新法规生效以来，业内采用了三个月因地制宜、切合实际的方法推进法规的实施。至今，已有超过3万名物流专业人士通过货讯通平台提交VGM信息以遵循SOLAS新法规。货讯通的VGM解决方案让发货人可以通过在线、EDI以及移动端的方式收集并向海运承运人提交VGM信息。SGS专业的第三方验证服务，可确保承运人根据政府、买家或者团体标准的要求去规范操作。同时SGS也可为港口设备进行维护与定期校准，并对相关操作人员进行专业操作培训。双方的合作可帮助发货人更好地践行VGM新规。