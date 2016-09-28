第二届中国国际生鲜流通大会将在沪召开

规模空前 亮点纷呈

继2015年中国国际生鲜物流大会成功举办以后，今年将梅开二度

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 由中国交通运输协会主办，中国交通运输协会农产品冷链物流专业委员会、中国国际生鲜流通联盟（筹）、西郊国际农产品交易中心承办的第二届中国国际生鲜流通大会，将于2016年11月16-18日在沪召开，大会主题为：冷链，让世界美食触手可及。本届大会得到巴西、南非、新西兰和波兰等驻沪相关机构的大力支持。大会协办单位为中远海运集装箱运输有限公司、上海锦家界上供应链管理有限公司、小码大众（北京）技术有限公司。

2015年10月，首届中国国际生鲜物流大会组织了300家以上生鲜货主企业代表、100家以上冷链物流服务商，以及美国、加拿大、泰国、马来西亚、波兰、澳大利亚、日本、韩国、巴西、厄瓜多尔、乌拉圭、法国、西班牙等国家的企业同行对接，在业内引起良好反响。



2015中国国际生鲜物流大会现场照片

本届大会的亮点主要包括以下几个方面：

1、规模空前。本届大会面向的参会群体为：进出口商、贸易商、电商、商超、酒店、餐饮企业、食品零售商/批发商、物流商等，预计参会企业达800家左右；与会嘉宾达1200余人，企业构成覆盖了生鲜流通全产业链。

2、国际性强。参与本届大会的不仅包括十余家国外驻沪政府机构，还汇集了国内外原产地出口商、中国进口商、经销商、生鲜超市、国际食品制造商和生鲜电商以及国内外大型货代企业、冷链物流运输企业、冷藏库企业、冷藏车企业、班轮船东全球生鲜贸易、物流行业高层人物。为此，本届大会将在去年基础上再设 4+ 国家合作专场，由果蔬、肉类、水产品进出口商代表、其他生鲜电商代表、冷链物流企业代表、国外驻华农贸处使馆代表进行现场互动与答疑。

3、政策性强。今年7月20日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进“互联网+物流”，其中特别提到了要大力发展互联网+冷链物流；生鲜流通和生鲜电商再次被推到了互联网+的风口上而为政府广泛关注。为此，本届大会特邀了商务部、农业部以及出入境检验检疫局等政府有关部门的官员，分别从扶持和监管两大方面，解读国家对生鲜流通的相关政策以及监管措施和法规。

4、实用性强。本届大会将特设国际生鲜品尝区、生鲜物流展示区、冷链技术展示区3个展区，供企业展出产品和现场一对一洽谈；此外，还将通过一系列富有创新型的多渠道的推广方式，提升大会的品牌形象，直达潜在采购商和重要客户，为参会企业谋求更多的实际利益。

5、互动性强。本届大会将特设四个分论坛。分论坛一主题为生鲜全程供应链专场；分论坛二主题为先进冷链技术创造生鲜贸易新价值；分论坛三主题为生鲜消费专场；分论坛四主题为中国农产品贸易龙头企业家巅峰对话，对话企业家包括全国各省（每省一位）农产品贸易企业家代表。



2015中国国际生鲜物流大会国家合作专场照片

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