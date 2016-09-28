江森自控AGM电池技术获中国汽车及零部件行业发展创新奖

高效节能储能技术支持起停汽车发展

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- 近日， 全球领先汽车电池制造商江森自控凭借其先进的吸附式玻璃纤维隔板(AGM)电池技术，荣获“2016中国汽车及零部件行业发展创新大奖”。中国汽车行业的权威杂志《汽车与配件》主办了年度颁奖盛典，对中国汽车工业行业领域的技术进步给予表彰，江森自控的AGM电池技术荣获其中的“节能高效奖”。



江森自控AGM电池

“该奖项很好体现了江森自控在储能领域的领导地位，也充分肯定了我们为满足中国汽车行业的需求所做出的长期努力。”江森自控能源动力业务副总裁兼中国区总经理杨时丰先生表示，“到2020年，中国预计将有1500万新车配置起停系统，约占年新车总量的50%，而我们的AGM电池技术将成为起停节能系统最好的储能保障。”

近年来，各国政府不断提高燃油经济性要求以及排放标准。在中国，到2020年乘用车必须达到百公里油耗5升的标准，比2015年的百公里油耗6.9升提升了28%。

面对日益严苛的市场环境所带来的挑战，越来越多的整车制造商选择起停系统这一节能高效的解决方案。汽车处于怠速状态时，起停系统自动关闭发动机，并在驾驶者松开刹车时重新启动发动机。搭载AGM电池的起停系统能够帮助车主有效减少最高达5%的油耗。

“起停系统能够最大限度地降低对整车架构的改造，对于已在动力总成中投入数十亿美元的整车制造商来说，是非常经济的解决方案。江森自控与客户紧密协作，确保车主获得稳定顺畅的起停汽车驾驶体验，并进一步凸显AGM电池所带来的环保优越性。”杨时丰先生补充道。

江森自控的AGM电池产品采用其专利的PowerFrame®倍伏锐板栅技术，具备更强大的充放电循环能力，可在较长时间的怠速工况下为车辆提供电能，即使在电量较低的情况下，依然保持强劲起动功率。此外，AGM电池具有卓越的工程设计，循环寿命相当于普通富液电池的4倍。凭借出色的稳定性和强劲性能，江森自控的车用AGM电池适用于配置高功率电气负载的车辆，以及采用制动能量回收技术的起停动力系统。

随着起停汽车的市场份额不断扩大，江森自控计划投入7.8亿美元以提高其全球范围内的AGM电池产能。在中国，江森自控长兴工厂正在积极推进AGM电池扩产项目，目标是将现有的AGM电池年产能扩大一倍以上。