PeopleKeys进入新的国际市场

其人格评估产品现已拥有超过33个语言版本

俄亥俄州博德曼2016年9月28日电 /美通社/ -- 行为分析与人格评估的国际专业公司 PeopleKeys 今天发布其产品与工具的10种新语言翻译版本。这些版本的发布与 PeopleKeys 拓展进入全球更多国家的战略相一致。

今天发布的新 DISC 人格测试拥有捷克语、芬兰语、希伯莱语、印地语、匈牙利语、欧洲葡萄牙语、拉丁美洲西班牙语、瑞典语、土耳其语和乌克兰语版本。

PeopleKeys 已经提供西班牙语、英语、汉语、印尼语、阿拉伯语、德语、法语、荷兰语、韩语、马来语、波兰语和葡萄牙语等版本全面的 DISC 人格评估报告。今天宣布的10种新语言翻译将帮助更多国家的人们使用基于操作简单的行为分析原理的 PeopleKeys DISC 评估。

该公司营销经理 Kaitlyn Miller 表示：“由于 DISC 原理易于操作和理解，因此这个行为工具存在很多应用。而 PeopleKeys DISC 评估可用于解决冲突、团队建设、加强个人或企业文化交流。当应用到特定领域，如招聘、领导力提升、压力管理、销售培训、教育或宗教组织，则可以通过非常具体的方式使用这些工具达到预期效果。我们也期待在不久的将来为产品提供更多新的语言翻译版本。”

PeopleKeys 正在寻找国际分销商，签署合作协议进行其产品代理。了解更多这个激动人心机会的信息，请发电邮至 sales@peoplekeys.com，也可以查看其网站了解更多。

如果您对其产品的翻译版本感兴趣，PeopleKeys 可为您提供帮助。您可以登陆这里查看所有翻译产品的列表与示例。获得有关其国际语言产品的更多信息，请发电邮至 sales@peoplekeys.com 联系该公司。