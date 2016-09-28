继微信之后 艺龙宣布入驻QQ钱包 与腾讯战略合作再升级

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 近日，艺龙宣布手机QQ在其“QQ钱包”交通出游中正式引入了酒店预订功能，该功能由艺龙独家提供并实现全量产品导入。这是继今年7月11日艺龙成功入驻微信“我的钱包”酒店入口后，在移动社交平台又一新动作。手机QQ用户通过此入口可直接预订艺龙遍布全球超过200多个国家和地区、75万余家的酒店库存。

艺龙CEO江浩先生就此次合作直接表示：“艺龙现有用户群体与QQ用户在地域、年龄等分布上高度重合，我们的发展目标均是保有一二线城市成熟市场的基础上进行三四线及以下城市的逐渐渗透；手机QQ的主体用户均为年轻群体，而艺龙恰恰了解年轻人的住宿需求，优质的产品和良好的服务一直是我们的追求目标，相信我们会给QQ用户提供住的舒心的满意服务。”

今后，QQ用户可以通过QQ钱包—交通出游—艺龙酒店频道，根据地理位置信息或直接搜索等方式预订所需要的住宿产品。艺龙入驻QQ钱包之后，双方将深度合作，结合QQ用户的特点和喜好，推出一系列的用户活动。为了迎接即将到来的十一小长假，艺龙已经推出了手机QQ用户专享活动。如1元酒店限时抢、千家酒店7折起特惠、QQ钱包用户专享酒店红包等。目标用户主要为18-25岁之间的年轻群体，产品涵盖十一出行住宿的热门城市和景区酒店，让手机QQ用户可以在十一旅游高峰期无忧畅玩。

今年三月QQ钱包发布的《年轻人2015移动支付行为报告》显示，QQ目前月活跃量8.6亿，其中移动端6.39亿，60%的用户为25岁以下的90后群体。与另外两大移动支付工具不同，QQ钱包的用户广度从一线城市到四五线城市均有覆盖。相对于支付宝在四五线城市的相对缺位，QQ钱包在四五线城市却有一定的优势，用户分布更为均匀。在二三线城市，许多用户习惯于利用QQ钱包进行一些小额的网络支付，购买虚拟产品、会员游戏充值等。目前已逐步过渡到交通出游等消费支付上，存在着巨大的增长空间。

在移动互联网领域，年轻用户群是手机QQ的主体，这个群体对移动支付的需求个性而多样，且依赖程度高，这就使得QQ钱包与支付宝相比最明显的差异化特征就是年轻化，尤其深受95后的喜爱。拥有三巨头中最广阔的用户覆盖广度的QQ钱包，一直在加大市场布局力度，在本地生活、娱乐服务、交通出游上不断构建一个全面的支付体系。而艺龙的入驻，将完善其在交通出游上的住宿短缺。艺龙的酒店产品在覆盖量、用户年龄、地域等维度均与QQ用户高度契合，成为合作伙伴，是艺龙与手Q双向选择的结果，必将形成双赢的格局。

2016年，艺龙无论是在科技创新还是在库存资源整合上都可圈可点。科技创新方面，年初发布的酒店VR受到业界与用户的积极反馈，VR技术带来的沉浸式感受，不但改善用户体验，更为用户的消费决策提供重要参考，让用户“选的省心”；在酒店库存方面，除了与Expedia、Booking 、Agoda这三家拥有丰富境外酒店资源的国际在线预订平台合作外，在今年8月艺龙先后宣布与铂涛、华住实现OTA行业与酒店集团分销合作联盟，致力于让消费者在任何在线旅行零售平台上，都能享受到优质且统一价格的住宿产品，让用户“订的放心”。

相信在未来，QQ钱包可以将艺龙现有渠道未能触达到的新用户群体转化为艺龙的新用户乃至艺龙的忠实用户。QQ钱包用户也将能更加方便快捷的获得艺龙提供的海量优质住宿库存以及高质量的用户体验。