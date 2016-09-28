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首家净化产业互联网平台“苏洁亿购”商城10月初即将上线

2016年09月28日 10:51 编辑： 经理人网编辑
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苏州2016年9月28日电 /美通社/ -- 近年来，在科技发展洪流中净化产业的发展趋势瞬息万变，产业互联网是一个大趋势，将于10月初上线的“苏洁亿购”商城是亿丰洁净科技江苏股份有限公司顺应“互联网+”潮流下的大胆探索，致力于打造成为国内唯一一家专业的洁净行业一站式采购服务平台。

“苏洁亿购”商城
“苏洁亿购”商城

“苏洁亿购”是由亿丰洁净科技江苏股份有限公司投资运营的一家专业的一站式采购服务平台，将致力于打造洁净行业的工业品网上超市，洁净产品一站式采购，设计、安装、检测服务一应俱全。主营商品项目有净化工程系列、实验室系统工程系列、仪器仪表系列、耗材系列、民用净化系列等。商城平台设计按照“产品+服务”的模式，提供洁净产品及时在线采购，并建立采购商和供应商之间，以及工程方与设计师、安装工、检测机构等之间的互动信息平台。苏洁亿购将利用苏州洁净产业集群优势，打造“一站式”、“垂直化”综合型电商服务平台，从根本上降低采购成本、优化产业资源、提升行业服务质量。

亿丰洁净科技江苏股份有限公司效果图
亿丰洁净科技江苏股份有限公司效果图

苏洁亿购创始人梁前凯先生出席了9月9日在上海举行的第十五届“半导体与生物制药行业的污染控制与洁净技术研讨会，梁前凯先生就“洁净产业互联网的创建与发展”话题发表了专题演说。梁前凯先生说，在日益激烈的互联网浪潮下，产业互联网是一个大趋势，洁净行业也面临着机遇与挑战，如何互联网化、如何应对挑战，对于我们传统制造企业开拓新渠道、去除同质化、摆脱同行无序竞争及推动产品技术创新至关重要。“互联网+”能给我们带来什么，需要我们付出行动去证明，“苏洁亿购”平台的探索将是我们对这一行动的最好诠释。纵观目前洁净产业面临的发展窘境，无序价格战、缺乏行业品牌运营建设，以及工程采购繁琐、没有统一相关联的客户服务系统等等问题层出不穷，而“互联网+洁净产业”这一创新模式将是解决这些问题的有效途径。

洁净室研讨会现场
洁净室研讨会现场

在演讲最后梁前凯先生谈到：“洁净产业互联网也是为了更好的适应国家‘一带一路’建设，满足工业互联网发展需求而做的一次大胆探索，我们的服务愿景就是不断推动中国净化全产业链的优化进程、推动产品服务升级，共建行业生态。”

通过此次研讨会与会专家的讨论可以看出，亿丰“互联网+”理念的提出与实施不仅有助于行业技术创新、供应链优化，也能够凝聚国内优势资源，向国外市场释放产能，促进供给侧改革发展。

关于亿丰

亿丰洁净科技江苏股份有限公司住于最具经济活力的历史文化名城苏州市吴江区江苏省汾湖高新技术产业开发区。2015年1月7日在北京股转中心成功登陆“新三板”。（证券简称：亿丰洁净 股票代码：831666）公司实施创新驱动转略，着力提升核心竞争力和品牌塑造力，在洁净工程、实验室工程、防火保温新材料、精工五金、生物科技五大支柱产业中拥有国内外授权专利60多项，企业产品不断向产业链接高端发展。获得建设部门颁发的空气净化工程安装资质《ISO9001质量体系认证证书》、《ISO14001环境管理体系认证证书》。2014年通过市场销售，用户使用反响良好，市场面不断拓宽。为占领行业制高点，提高市场占有率，公司已在全国各地设立了8个省级分部，全国布局，连锁营销已初步规模。

商城将于10月1日正式上线，了解更多详情，请点击“苏洁亿购”商城网址：www.sjygo.com 或者登陆亿丰股份官网：www.e831666.cn, www.e831666.com

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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