元气寿司贴心推出“御牛的引力”系列新品

美味这么多，可还是缺一口别致的元气寿司

广州2016年9月28日电 /美通社/ -- 十一如约而至，每个人都蠢蠢欲动，酝酿着一场挣脱日常生活的大出逃，倘若过得不够酣畅淋漓，就是对年度最长假期的辜负。长假，无论是想动如脱兔环游全世界，还是要静若处子做个安静的美女纸or美男纸，你都需面对一个甜蜜的烦恼：吃点什么犒赏自己的胃呢？”

人在旅途的必备之选：元气寿司“御牛的引力”，能量满格也可以很小清新

当拥抱完世界、邂逅了美景与佳人，舟车劳顿所消耗的大量“洪荒之力”，亟需即时充电赋能。美味这么多，可仍需一口，既可能量满格，也要无负担的小清新，元气寿司新品系列“御牛的引力”可以做得到。

多汁鲜嫩的安格斯牛肉是本季元气寿司“御牛的引力”系列的最大主角。作为肉中上选的牛肉，能够及时供应肌肉所需燃料；而丰腴可口的安格斯牛肉除了让人秒增超强战斗力外，多层次、耐回味的惊艳口感，更是让旅人们疲沓的味蕾感受到清新的能量。

“御牛的引力”主打的他他牛沙拉，当细腻肥美的安格斯牛肉和多汁鲜爽的丰富蔬菜完美邂逅，充满自然风情的能量瞬间弥漫全身，每一个因舟车劳顿而感到疲惫的细胞都士气大振，元气满满。明星产品辣味他他牛寿司，让安格斯牛肉的优良肉质幻化地更加有味有料。作为刺激味蕾的神器 -- 辣萝卜丝，不仅点缀了漫漫旅途劳顿，还能激发出牛肉在味觉上更丰富的想象力。让每一口牛肉的真味都能毫无保留地奉献给早已疲惫不堪的身心。在路上，不停歇。特制的洋风烧牛肉寿司，洋葱调味后的安格斯牛肉能量满满亦不失层次的多样味觉，是大家熟悉并欣然胃口大开的味道。宛若一个热情活力的少女，盛情邀请每个远道而来的客人，在味蕾上想要给每个旅人以宾至如归的关怀照顾。

漫长假期总是要吃顿好的。或许三五好友，需要大快朵颐；即使形单影只，也要精致优雅，元气寿司“御牛的引力”可以做得到。

“御牛的引力”的芝士三味，弥漫的芝士香味和新鲜海虾的三味配合，是三五好友分享时刻的最好菜品。你一口，我一口，你一味，我一味，吃不腻的芝士虾，聊不完的假期好心情。而牛油果他他牛军舰让牛油果的细腻清香与牛肉紧实弹压的口感相互辉映，齿间充盈的迷人香气似乎让人置身于阳光热情的夏威夷，着实能安慰每一颗只能在朋友圈环游世界的寞落小心灵。经典的芝士培根乌冬，Q弹软糯的乌冬在芝士培根的新派做法下愈发勾人食欲。一碗热腾腾的乌冬，永远是治愈系菜品的首选。无论是假期留守的一人食，还是和同病相怜的好友大聚餐，芝士培根乌冬的魅力足以让你忘怀所有的不悦与烦忧，欣然开始享受这个宁静但同样欢乐的小长假。

这个小长假，无论你是在路上还是在家中，世界这么大，我们都可以用自己的方式去看看。美味这么多，都别忘了那一口，“御牛的引力”在元气寿司等你。