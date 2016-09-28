康尔携手海洋+健康全民行动 助力健康中国

青岛2016年9月28日电 /美通社/ -- 9月27日，由中国医药卫生文化协会主办、青岛康尔生物工程有限公司承办的首届中国青岛“海洋+健康”发展论坛暨中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会成立仪式于青岛市正式举办。该活动由中国海洋大学服务蓝色经济办公室、青岛蓝谷管理局协办，青岛市蓝色经济区建设办公室支持。会上，“海洋+健康”生活方式全民行动正式发起。

国家卫计委原副主任，中国医药卫生文化协会会长陈啸宏、青岛市蓝办主任任振刚、中国医药卫生文化协会常务副会长王硕、山东省区域办蓝色经济发展指导处处长韩恩泽、青岛市蓝办政策规划处处长赵连玖、中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会主任邹圣灿等领导出席会议。

同期，2016中国·青岛海洋国际高峰论坛于9月26日-28日，在青岛举行。该论坛主题为“科技经略海洋”，300余位国内外海洋领域专家、学者及涉海企业负责人齐聚岛城，探讨海洋科技如何推进海洋强国和“一带一路”战略实施。作为系列活动，首届中国青岛“海洋+健康”发展论坛的召开，意在结合我国大力推进健康中国2030规划纲要，以及发展海洋科技、建设蓝色经济宏伟蓝图的背景，进行海洋与健康发展战略的思维碰撞，探讨海洋健康文化与海洋经济的互动作用，为发展健康中国、海洋强国做贡献。

中国医药卫生文化协会，自成立以来致力于推动全社会更加关注、关心、了解、支持医药卫生事业发展。中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会的成立是顺应时代发展，国家需要的产物，其宗旨就是服务于“海洋+健康”文化及产业等领域建设。在我国大健康文化蓬勃发展的背景下，海洋文化的建设和推广是贯彻习总书记强调 “关心海洋、认识海洋、经略海洋” 的中心思想，为结合海洋与健康共同发展的有力推手。

陈啸宏会长在致辞中表示：“海洋经济加速发展的同时，其文化建设日益受到国家重视，2016年1月20日，国家海洋局办公室印发《全国海洋文化发展纲要》，提出要加快发展海洋文化公共服务，加快发展海洋文化产业，保护海洋文化遗产，促进海洋文化传播与国际交流合作，构建海洋文化理论体系，积极推动海洋文化事业发展。中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会的成立是响应政府号召，为海洋文化的建设和保护而发挥正能量。”

中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会主任邹圣灿谈到委员会成立的目的和意义，他表示：“海洋文化专业委员会将促进海洋经济的全面发展，加强海洋经济相关产业的文化建设，增强从业人员的凝聚力和向心力，打造一个培育和践行海洋文化的平台。”

在会上，作为“海洋+健康”企业代表、大会承办单位青岛康尔生物工程有限公司副总裁王评宣读《“海洋+健康”全民行动宣言》。康尔是中国首家全球化开发海洋资源的高新技术企业，自成立之初，康尔就确立了“海洋+健康”的发展战略，以海洋新资源为主要科研领域，致力于将民族的海洋生物健康产业做大做强。“我们响应和学习全国卫生与健康大会的讲话精神，积极贯彻和落实全民健康生活方式大会的行动方案，现倡议如下：保护海洋、珍爱海洋；科学饮食、坚持三减；适量运动、坚持锻炼；起居有常、保证睡眠；平衡人生、阳光心态。”王评的讲话拉开了“海洋+健康”生活方式全民行动的序幕。

随后，出席领导和嘉宾代表共同走向主席台，开启由中国医药卫生文化协会海洋文化专业委员会发起“海洋+健康”生活方式全民行动仪式。作为“海洋+健康”生活方式全民行动承办单位，康尔副总裁王评讲述了活动发起的背景和意义，她说，海洋生物资源的医用价值不断被发掘和利用，大健康产业未来的发展方向就是走向海洋，并利用海洋。

王评介绍说：“近年来，我国提出海洋强国战略，以培育海洋战略性新兴产业发展为重点，未来，会有更多的海洋科研成果应用到健康产业，将海洋生物产业与健康产业相结合。该项目的展开将包括推广宣传‘海洋+健康’文化，组织一系列的认识海洋、认识健康等活动，我们可以走进校园、走进社区，让更多人意识到‘生命始于海洋’，从而帮助人们养成‘向大海要健康’的生活方式，以此提高国民健康水平，助力建设健康中国。并带动海洋产业的发展，形成海洋大健康产业发展的新潮流，也是为我国建设海洋强国做服务。”

相信，通过“海洋+健康”生活方式全民行动的开展，将创新海洋、健康产业技术、拓宽健康产业领域，对于全民健康事业发展和打造健康中国都具有非常重要的意义。