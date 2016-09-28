2016华彬LPGA“红牛后五洞挑战赛”29日首轮挥杆

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 世界女子高球界里，汇聚了来自各个国家的花样女子，一支“魔法杆”驰骋绿茵场。风华正茂，千姿百态。从事高尔夫运动的女子都有一种巾帼不让须眉的独特气质，她们是阳光、美丽、健康、时尚的代名词。

此外还有荣誉。里约奥运会，中国女子高尔夫奥运健将冯珊珊为中国赢得了第一枚奖牌，弥足珍贵，为高尔夫运动在中国发展翻开了新的一页。

2016年9月29日-10月2日，世界女子高尔夫重磅赛事2016华彬LPGA精英赛将在北京华彬庄园尼克劳斯球场举行。在“秋日胜春朝”的国庆假日时节，在家门口为专业高球迷和时尚运动爱好者献上一场高规格国际赛事。佳丽汇聚，名将云集，星光璀璨！

“中国珊”状态正佳

比赛场地仍然设在北京华彬庄园。毗邻长城脚下，蓝天绿地清水，环境设施俱佳，拥有“世纪球王”杰克-尼克劳斯设计的54洞高尔夫球场，凭借无以伦比的专属服务，不仅是高球迷最喜爱的高尔夫运动休闲场所之一，也承接了众多国内外高尔夫顶级赛事。

2016华彬LPGA精英赛国外选手阵容宏大，包括新晋英国女子公开赛冠军现世界排名第二的泰国球员阿瑞雅、2016年表现抢眼的加拿大名将现世界排名第三的布鲁克-亨德森、挪威名将苏珊-皮特森，以及崔罗莲、金世煐、梁熙英、张哈娜等等。比较吸引眼球的当属华彬LPGA中国精英赛卫冕冠军李美林领衔的韩国军团，是冠军的有力争夺者。

中国军团主场优势不容忽视，中高协推出强大阵容，除了LPGA资格球员冯珊珊，林希妤，阎菁，冯思敏四人外，包括中国女子职业高尔夫球员排位靠前的张维维，石昱婷等13人以及业余选手刘文博和华裔小将何沐妮。

2013年首届华彬LPGA中国精英赛，强劲的实力和主场优势让“中国珊”力挫群雄，赢得冠军。当时，冯珊珊与美国名将史黛西-路易斯展开了最后一搏，就在战局看上去无法逆转的时候，广州姑娘在最后一个洞用三号木击出了难以置信的一杆。小球从244码的球道上飞来，看上去会落入水中，不想却撞上了长草中的一块石头，弹上果岭，接着又撞上了旗杆，为她留下了4英尺的绝杀老鹰夺冠。



中国选手冯珊珊试球

2016年，冯珊珊状态正劲，她极有可能再次复制2013年的胜利。

而2016年里约奥运会女子高尔夫比赛中打出一杆进洞中国选手林希妤，也定会有不俗的表现。这位奥运会历史上首位打出一杆进洞的女子高尔夫选手2013华彬LPGA中国精英赛获得第23名的好成绩。

“后五洞”再掀悬念

2016华彬LPGA精英赛冠军归属仍不可预测，而“赛中赛”，备受关注的“红牛后五洞挑战赛”冠军也充满着巨大的悬念，

在顶级高尔夫职业赛事上，每轮比赛的后五洞通常是“最精彩时刻”，也是“出奇迹的地方”。因为球员的技术、意志力、进取心、对胜利无限的渴望，都将在后五洞达到峰值，很多球迷甚至把后五洞比赛称为“决定冠军的时刻”。

鉴于后五洞比赛所独有的巨大魅力，红牛公司在2013、2014华彬LPGA精英赛设置了激动人心的“红牛后五洞挑战赛”，即在赛事每一轮设置最后5个洞（14号洞至18号洞）赛中赛，参赛球员在这5个洞的四轮总成绩决定“红牛后五洞挑战赛”冠军归属，最终获胜者将得到赛事奖金之外的5万美元奖金。

“红牛后五洞挑战赛”在2013年首届华彬LPGA中国精英赛推出后，激发了球员集体关注和极大热情。2013年，韩国名将崔罗莲凭借四轮73杆（-11）的成绩夺得首届“红牛后五洞挑战赛”冠军和赛事奖金之外的5万美元大奖。

夺冠后，崔罗莲兴奋地说：“能够赢得这个奖项我非常开心，其实来到这里比赛的第一天我就听说了这个奖项，对我而言这很新奇。我第一天在后五洞打出了-4的成绩，别人告诉我说我暂时位列第一，我想这是我最终能够获得‘红牛后五洞挑战赛’奖项的主要动力吧。”

2014年，中国球员潘艳红几乎赢得了“红牛后五洞挑战赛”，她四轮后5洞的总成绩和李美林相同，都是76杆（-8）。但根据“红牛后五洞挑战赛”的竞赛规则：如果两名球员四轮后五洞总成绩相同，在最后一轮后五洞成绩出色者为冠军。由于李美林在最后一轮后五洞的成绩比潘艳红少一杆，获得冠军。



中国选手林希妤试球

通过2013年和2014年连续两次精彩的“红牛后五洞挑战赛”，中国高尔夫球迷和参赛球员已经喜欢上了这项比赛。这是一项饱含正能量的赛中赛项目，它的存在激励着球员在每一轮比赛的后五洞打出精彩的进攻，尤其是冯珊珊、阿瑞雅、亨德森、崔罗莲、李美林都是最强的竞争者。

四大国际品牌助阵

2016华彬LPGA及“红牛后五洞挑战赛”期间，华彬快消品集团将联动旗下四支国际品牌为赛事、球员和球迷提供保障，并以支持健康运动先锋人物为榜样，倡导时尚生活方式。

基于“创造健康体验、引领高尚生活、贡献共享价值”理念，在9月26日球员抵达北京华彬庄园、开始适应性训练，以及9月29日-10月2日比赛期间，华彬快消品集团将充分提供官方指定功能饮料红牛、官方指定椰子水唯他可可纯天然椰子水、官方指定少儿果汁饮料果倍爽和官方指定饮用水VOSS。各品牌都在其互动区为球迷和观众提供了丰富的体验活动。