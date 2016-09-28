天旦，Wire Data技术领域的先行者

上海2016年9月28日电 /美通社/ -- Wire Data是指连接客户端和服务器之间的网络光纤所承载的全量、双向的通讯数据，它是被处理过的高价值的业务可用数据源，是能够实时、直观了解系统业务运行状况最全面客观的参考数据资源。不论是出行时航班的起降排期，还是医院实时的就诊信息，Wire Data在生活中早已无处不在。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner在2016年3月的一份研究报告指出，相对于未经处理的系统原始数据，Wire Data将在未来的数据分析环节扮演越来越重要的角色。在未来几年内，Wire Data将被证明是监测系统性可用性和性能管理最重要的数据来源。

面对着至关重要的Wire Data，怎么更全面更准确地对其进行分析解读就成为了检验相关科技企业技术实力的试金石。目前，行业内大多数科技企业对Wire Data的处理能力只停留在较低层面的“传输层”，没有充分挖掘出其真正的价值，仅极少数企业能达到较高水平的“业务层”。作为对Wire Data“业务层”准确解读的科技企业代表，上海天旦网络科技发展有限公司（以下简称“天旦”）解析数据的准确率可以达到99.9995%（误差产生是因为某些数据不在网络中传输），在行业处于非常领先的地位。



天旦BPC基于Wire Data的广泛应用

天旦的两款产品，业务性能管理和网络性能管理以及针对不同行业推出的解决方案都是对Wire Data的深度运用。以金融行业为例，天旦基于对Wire Data的运用帮助后台进行业务性能管理、网络性能管理，帮助中台进行风控管理、提升交易反欺诈能力，帮助前台实现业务可视化等等。其实早在2008年，天旦就推出了业内首个携带Flow engine 的网络性能分析产品Dali，Dali集成了业务层的协议解码能力，同年，天旦支持了银联CUPS协议，2009年支持了北京移动核心业务系统BOSS，直到今天，天旦的两款产品的优异表现和为客户创造的价值，都可以解读为基于对Wire Data的运用而实现的。

对于天旦在Wire Data解码实力等方面的专业度，多家用户都有着切身体会，他们的普遍感受是“天旦项目实施速度快、数据准确度高”。

中国银联信息总中心网络室经理严峻岭表示：“天旦的BPC和NPM上线以来，监控了近700家银行和机构，自动化的故障诊断易于使用，关键时刻能快速定位问题，对运维工作非常有帮助。”

包商银行信息科技部总经理助理李甦的体会是：“50多套重要的信息系统1个月在BPC的监控下落地投产，整体的全行业务情况，还有系统的使用情况、响应情况，全部能够第一时间地给我们反馈在这儿，对我们的生产运维工作起到了很大的帮助。”

南京银行信息科技部副总经理叶照说：“天旦的BPC项目为我们的风控业务提供实时的数据指标依据，让我行风控业务从‘T+1’成功升级到‘T+0’的管理模式，有效缓解了因为数据时滞而带来的风控瓶颈。我们非常看好BPC。”

作为Wire Data技术领域的先行者，天旦仍然不断在开拓其运用的边界，比如对云、数据中心的容量规划、风控等各类业务层面的支持。