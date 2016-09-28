时尚、艺术、跨界：第八届金网奖终评会圆满收官

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 2016年9月23日，第八届金网奖终评会盛大开启。40位广告主、互联网圈、营销界大咖相聚北京柏悦酒店，对入围终审的152件案例作品进行最终评审，一场营销圈的巅峰对决精彩上演。

华丽阵容，半个互联网圈大咖都来了

此次终审阵容强大，不仅知名品牌广告主、营销界大咖云集，而且半个互联网圈的大咖都来了，覆盖了百度、腾讯、阿里、搜狗、乐视等巨头企业。

为什么贴着互联网标签的评审大佬都来参加金网奖？因为金网奖是最具互联网精神与特质的奖项。

除了互联网圈大咖的跨界外，金网奖还特别邀请著名心理学家李卓汐倾情参与。不同领域评审嘉宾的华丽丽地出席，多角度全方位地解读入围作品，对最终决出的案例严控品质。



第八届金网奖终评会评审阵容

创意，让艺术与营销碰撞

一场高逼格的终评来袭，金网奖具有独特气质和情怀，整个会场都充满了浓重的艺术、跨界的气息。

金网奖组委会专门邀请插画师针对每位评审的个性与特点创作人物插画，当营销人走进插画师的狂想世界，迸发出的是天马行空的无限创意。

此外，行走的国家级非物质文化遗产、南京剪纸代表性传承人张方林老师也特别为金网奖设计了具有丰富文化底蕴的剪纸作品，这些精心的设计让金网奖展现出最具艺术与创意的风采。



嘉宾插画创意墙

单项奖角逐 + 全场大奖 PK 战，好戏连番登台

此次终评共分为五大评审组，每组分别决出对应组别单项奖金奖。评审工作开始前，摩拳擦掌、蓄势待发的各组评委们以最独特的方式誓师，喊出评审宣言。

而后，案例评审工作紧锣密鼓地进行，评委们时而沉思，时而交流，无不高度认真对待，整个气氛就是：团结、紧张、严肃、活泼。

单项奖金奖角逐战后，在北京大学新闻与传播学院副院长、第八届金网奖评审主席陈刚教授以及掌握传媒联合创始人兼总经理简昉的主持下，终评进入到最刺激、最让人惊声尖叫的全场大奖 PK 战。五组评审代表同台对决，争夺代表至高荣誉的全场大奖。为了强推本组案例，评审展开唇枪舌战，不断放出大招，给出最热辣的营销理念，频频激发全场燃点。

自带网红属性的掌握传媒联合创始人兼总经理简昉女士将评审全程通过映客直播，收获了25000+的观看量。



全场大奖PK现场

至此，第八届金网奖终评会圆满收官，所有获奖案例作品将于近日公布。

第八届金网奖高峰论坛暨颁奖盛典定档11月17日于北京金隅喜来登酒店召开，尽请关注。