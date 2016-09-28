第16届全国“村长”论坛宝山举行，首届农业无人机分论坛惹注目

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 9月25日，享誉村长“奥林匹克”盛名的第十六届“村长”论坛在四川省彭州市宝山村圆满闭幕。短暂的三天里，本届“村长”论坛汇聚国内60多位“明星村官”，55个少数民族“村官”等上千人，共同围绕村庄发展与精准扶贫、村庄投资、智慧村庄峰会，还有中国农业公园研讨会、无人机的应用与发展前景交流会等一系列活动进行了深入探讨和交流，达成了广泛共识，结出了丰硕成果。

在“村长”论坛上备受村长代表关注的无人机应用与发展前景交流会，是国内知名无人机媒体环球网无人机频道首次举办的大型落地活动。无人机频道领悟大会“智慧共享，合作发展”精神，提出“无人机助力精准农业”为主题。并邀请农业部农村经济研究中心主任宋洪远做为重要嘉宾、国内知名农业无人机厂商大疆创新，极飞科技、遥感农业大数据公司佳格科技以及提倡高科技兴农的山西省村官代表王芳等汇聚一堂，共同围绕农业无人机发展与应用，农用无人机机遇与挑战、企业如何更好对接农村进行融资与服务等话题展开了别开生面的交流与讨论会。



第一届农业无人机的应用与发展前景交流会主图

会上宋主任用生动有趣的语气向在场的村官介绍举办本届无人机分论坛的意义以及综述无人机在农业领域的发展前景。他说道：“从有人驾驶飞机耕农到无人机应用农田，这本身就属技术的革命性变革。许多发达国家已经将航空广泛应用于农业，我们与之还有段差距，但‘差距就是潜力’。2014年‘加强农用航空建设’写入中央一号文件，是大家大力研究农业无人机的上方宝剑。”



农业无人机分论坛交流现场

随后大疆创新全球农机销售总监曹楠向在座介绍了大疆进入农业领域的初衷以及其在农业植保领域的探索与经验；极飞农业华中地区负责人赵福明则表明他们不卖无人机、而是为农民提供植保服务。两家无人机企业都表示非常看好无人机在农业领域的前景，同时非常自豪于科技为农业带来的巨大改变。遥感农业大数据佳格副总裁张文鹏则向大家介绍无人机如何与遥感卫星大数据结合助力农业4.0。

本次环球网副总编石丁则探讨了媒体与无人机之间的合作新思维。石总表示：“不管是消费级还是行业应用无人机都将为生活与生产带来巨大改变。消费级无人机可以让人们的生活变得更美好，工业级无人机则是提高生产力的工具。从环球网多次国外考察的经验表明：中国的劳动力成本必然在增长、但科技却可以让劳动生产率提高。由于目前厂商、服务商、用户、政策方之间信息传递存在瓶颈，媒体可以为这个朝阳产业发挥更大的推动作用。

作为曾经多次成功举办中韩村长论坛、中以农业合作对话的环球网，环球网无人机频道再一次为农业无人机厂商及用户搭建了最有效的沟通桥梁。中国农业部副部长陈晓华在接受媒体采访时也高度赞扬环球网此次主办无人机农业论坛的意义。他认为无人机应用于农业是未来发展方向，也符合国家一直积极推行的“互联网＋农业”政策。

交流会之后，大疆MG-1、极飞P20 V2植保无人机组成的现场飞行表演也是吸引众多村官眼球并踊跃体验。几位新疆来的村长到场最早、听讲最认真、考察最仔细。经了解后得知他们主要从事畜牧业，惊叹无人机神奇。而浙江省花园村党委副书记金牡丹则表示很早就接触过无人机，他觉得农业应用无人机是大势所趋，但农用无人机应不止用于施肥喷药，无人机还应用于整个农业管理体系，通过全过程的数据化，为农民提供智能化服务。

宋洪远主任在论坛结束后表示大开眼界，他对环球网无人机频道组织这样的高科技农业论坛感到很满意，并称农业无人机应用是一个值得长期追踪的课题。此次论坛堪称无人机盛宴，人们大饱眼福之余，也嗅到了无人机作为人类助手的广阔前景。