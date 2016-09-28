青云QingCloud助力中青易游打造综合旅游服务平台

北京2016年9月28日电 /美通社/ -- 企业级基础云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布与广东中青易游公司（简称中青易游www.euet.com.cn）达成合作意向，为中青易游服务平台提供全方位云支持。通过此次合作，中青易游将生产环境从传统物理机迁移至QingCloud公有云平台，此举将有效地降低中青易游的IT总拥有成本，大幅提升IT效率与灵活性，从容应对业务高峰，为其高品质的旅游产品、技术服务和金融服务保驾护航。



青云QingCloud助力中青易游打造综合旅游服务平台

中青易游隶属于中国青旅实业发展有限公司旗下全资子公司，全面整合各种优势资源，借助领先、便捷的智能技术，整合高科技产业与传统旅游行业，为旅行者提供个性化的产品和优质的服务，通过网站及移动客户端的全平台覆盖，随时随地为旅行者提供旅游度假、商旅管理、酒店预订、机票预订及旅游资讯等全方位的旅行服务，打造易游旅游综合性服务交易平台。

中青易游业务系统主要由旅游分销平台、商旅服务平台、国际机票平台、国内机票平台四大平台组成。在使用青云QingCloud公有云之前，其业务系统的IT架构主要采用物理机托管的形式，但托管费用过高，购买、扩容流程过于复杂，难以灵活应对业务高峰压力，并且难以满足新业务快速上线的需求。此外，原有系统缺乏网络加速、网络安全、负载均衡、大数据、缓存等一系列设备和软件，需要单独购买或者自主研发，且容易造成资源浪费。中青易游需要选择一整套完整的产品技术平台，快速提升自身技术实力，更好的支撑业务的快速发展。经过对国内主流公有云平台的选型，最终选定青云QingCloud作为其云服务合作伙伴。

在业务平台上云的过程中，中青易游使用了青云QingCloud公有云平台中的绝大部分IaaS和PaaS服务，包含秒级部署快速响应的计算服务、性能出众稳定可靠的存储服务、支持无限水平扩展的SDN 2.0网络服务。尤其是网络架构强大的VPC功能，满足了中青易游多子网隔离的需求，保障各业务之间的安全性。未来，中青易游还将使用QingCloud大数据平台等PaaS服务，为公司的业务及战略决策提供技术支持。

中青易游技术负责人表示，青云QingCloud在此次选型测试中性能表现优异，达到业界领先水平，很好地满足了中青易游各平台的架构需求。此外，QingCloud在控制台的交互设计上清晰易懂，能够更便捷地管理和运维IT资源。目前，中青易游已经将商旅管理平台微信公众号模块和国际机票平台迁移到QingCloud公有云平台，后续还将逐步将中青易游的所有业务平台迁移上来，完成整个业务平台的云化，更加灵活、快速地应对旅游市场未来业务的发展需求。